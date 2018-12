Beredskabet: Der er hoteller hvor du ikke kan sove sikkert

SVINKLØV/HELE LANDET: Beredskabsstyrelsen har nedlagt Svinkløvgruppen, der skulle komme med forslag til at forbedre brandsikkerheden på ældre hoteller, efter det ikoniske Svinkløv Badehotel af træ brændte ned for to år siden. Det fortæller DR Nordjylland.

Nedlæggelsen sker, uden at gruppen er nået til enighed, og det er direktør i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard stærkt utilfreds med:

- Vi frygter, at det betyder, der ikke kommer til at ske noget. Og så har vi altså ikke en forbedring af brandsikkerheden i Danmark. Der er steder, hvor man lægger sig til at sove på et hotel, hvor man ikke kan være sikker på, at brandsikkerheden er i orden, siger han.

En et år gammel undersøgelse fra Danske Beredskaber, som blev lavet til Svinkløvgruppens arbejde, viser, at det halter gevaldigt med brandsikkerheden på over 700 ældre hoteller, fordi brandkravene følger det tidspunkt, hotellet er bygget. Så er hotellet bygget for 40 år siden, så er der for eksempel ikke krav om automatisk brandalarmering.

- Det er ikke godt nok. Hvorfor har vi ikke en brandsikkerhed, der følger med tiden og ikke bliver uddateret? Det væsentligste vil være, at man bliver alarmeret, hvis der kommer en brand, og det var det, man oplevede på Svinkløv, at det blev man ikke, siger Bjarne Nigaard til DR Nordjylland.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at Transport- Bygnings- og Boligministeriet i dialog med Forsvarsministeriet nu vil se nærmere på de enkelte opfølgningspunkter, som Svinkløvgruppen har set på, men det, mener han langt fra, er godt nok:

- Jeg synes, det ærgerligt, at man ikke inddrager nogle de gode parter, som har siddet i over to år og gjort sig tanker om det. Det er Horesta og i al beskedenhed os selv, der ved noget om, hvad der skal til, hvis det går galt, og hvad der kan gøres bedre, siger Bjarne Nigaard.

Det er ikke lykkedes DR Nordjylland at få nærmere kommentar fra Beredskabsstyrelsen på, hvorfor de nedlægger gruppen.