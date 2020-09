Spritbilist frygtet af borgere i årevis: Nu falder hammeren

KAAS:I mange år har en nu 29-årig mand været kendt - og frygtet - i Pandrup og omegn for at køre spritkørsel.

Adskillige gange har borgerne i lokalområdet kontaktet politiet, når de har set manden sidde bag rattet i spirituspåvirket tilstand, og det har resulteret i, at den 29-årig siden 2011 har oparbejdet en stribe af domme.

Men det næste års tid, kan borgerne ånde lettet op.

Efter flere gang at have sluppet med betinget fængselsstraf for spritkørslerne, så er hammeren nu faldet for den 29-årige, der er blevet idømt et år og to måneders ubetinget fængsel.

Det oplyser anklager Christian Jacobsen.

Anholdt to dage i træk

Det skete, efter den 29-årige i weekenden 27. og 28 juni blev anholdt to dage i træk med en alt for høj promille i blodet.

Første gang var om lørdagen, hvor det igen var borgere der kontaktede politiet og fortalte, at den 29-årige kørte rundt i en minilastbil i påvirket tilstand.

Minilastbilen blev beslaglagt, og den 29-årige sigtet for spritkørsel - og for at køre uden kørekort. Det havde han nemlig mistet for lang tid siden.

Men han fik lov at gå, og allerede dagen efter var den gal igen.

Her blev politiet igen ringet op fra borgere i Pandrup-området, og denne gang fortalte de, at manden nu kørte rundt på en motorcykel i Pandrup - igen var han alkoholpåvirket.

Kørekortet taget i 10 år

På det tidspunkt havde den 29-årig samlet så mange sigtelser for spritkørsler sammen på kort tid, at politiet valgte at fremstille ham i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet.

Udover episoderne med minilastbilen og motorcyklen, var den 29-årige nemlig også blevet sigtet for tre andre forhold i maj og juni. I et af forholdene var han sigtet for at køre med en promille over 2.

Udover fængselsstraffen blev han også frakendt kørekortet i 10 år.

Han valgte at modtage dommen.