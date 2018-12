Besøg NORDJYSKE Bussen i Aabybro

Jammerbugt Kommune har for alvor sat fokus på udviklingen af Aabybro som handelsby og hovedby, og midtbyen spiller en afgørende rolle i transformationen af byen.

Første skridt bliver en omformning af Aabybro Centret, hvor der udover en makeover af erhvervslokalerne bliver gjort plads til 150 boliger til enlige, familier og studerende.

For første gang i byens historie har man valgt for alvor at bygge i vejret med syv etager i midten af centret – der skal skabes storbystemning, byen skal en ny vej.

