Bil efterladt efter uheld: Nu er den stjålet

BROVST:Nordjyllands Politi efterlyser en VW Polo, som på mystisk vis er forsvundet.

Bilen var blevet efterladt på Hjortdalvej nord for Brovst efter at være impliceret i et færdselsuheld. Det oplyser politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Bilen skulle hentes af autohjælp onsdag aften, men bilen var væk, da autohjælpen nåede frem, og nu er den meldt stjålet.

Den er forsvundet i tidsrummet mellem kl. 17 og 18.30 onsdag 3. juni. Bilen har reg. nr. AM 55 937. Hvis du har set bilen hører Nordjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.