Bil endte på taget - kvinde mistænkt for spritkørsel

RYÅ: En 33-årig kvinde kørte sent fredag aften galt på Thisted Landevej ved Ryå lige vest for Aabybro.

Trafikuheldet skete ved 22.30-tiden, da kvinden i en personbil ramte autoværnet. Bilen rullede rundt og endte på taget.

Da politiet ankom til stedet, konstaterede betjentene at, at hun lugtede af alkohol. Hun var tilsyneladende ikke kommet noget alvorligt til ved trafikuheldet, men blev bragt til tjek på skadestuen. Samtidig fik hun taget en blodprøve, da politiet mistænker hende for spritkørsel.

Ifølge vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi har høj fart formentlig være en medvirkende årsag til trafikuheldet.