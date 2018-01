Bil fløj 200 meter gennem luften

BROVST: En 31-årig mand endte mandag aften ved 22-tiden inde på en mark, da han mistede herredømmet over sin bil på Møllebakken vest for Brovst.

Bilen fløj mindst 200 meter gennem luften og rullede flere gange rundt, inden den endte på en mark, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Den 31-årige mand fra lokalområdet var i første omgang bevidstløs, men han kom til sig selv igen, inden han blev kørt til Aalborg Universitetshospital for at blive behandlet for sine skader. Skaderne skulle dog ikke være livstruende, oplyser Per Jørgensen.

Ifølge vagtchefen skyldes uheldet alt for høj hastighed, og politiet har også en mistanke om, at manden var påvirket af spiritus.