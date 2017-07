Bil ramt to gange - fire personer på sygehuset

TRANUM: Tre biler stødte onsdag formiddag sammen i krydset Udholmvej/Sandmosevej - fire personer blev efterfølgende kørt på sygehuset med eskorte. Alle meldes dog uden for livsfare, oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Ulykken skete omkring klokken 11, hvor en norsk indregistreret bil kørte ud for ubetinget vigepligt fra Udholmvej. Her ramte den norske bil en anden bil med tre personer i, der kom kørende ad Sandmosevej, og sammenstødet var så voldsomt, at bilen væltede om på taget.

Og umiddelbart herefter blev den væltede bil igen ramt af en tredje bil, der også kom kørende ad Sandmosevej, fortæller vagtchefen.

Alle tre personer i den påkørte bil blev kvæstet ved ulykken, og en person fra den tredje bil er også kørt på sygehuset,