Bilist fik et blackout: Fem biler i sammenstød - to ambulancer sendt til stedet

NORDJYLLAND:Klokken 16.45 skete der et harmonikasammenstød med fem personbiler i rundkørslen Brogårdsvej og Thisted Landevej i Aabybro. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

- Det skete formentlig, fordi en af bilisterne fik et blackout, mens personen sad bag rettet, oplyser vagtchefen.

Der er sendt to ambulancer til stedet.

- Det drejer sig om lettere tilskadekomst, siger Karsten Højrup og tilføjer, at trafikken ruller - omend meget stille og roligt som følge af uheldet.

Tidligere på eftermiddagen skete et mindre uheld i Jyllandsgade i Aalborg, skråt overfor Brandstationen. Her blev en cyklist snittet af en personbil. Karsten Højrup fortæller, at der ikke skete personskade, men at trafikken kort var udfordret - også på grund af det vejarbejde, der er i området.