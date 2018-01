Bilist kørte galt - og forsvandt

THY: En bilist kørte torsdag aften galt nær Vesløs mellem Thisted og Fjerritslev, og efter uheldet forsvandt han til fods.

Torsdag aften ledte politi med hunde efter bilisten, og sporet førte hen over marker til et hus flere kilometer væk.

Her oplyste beboerne til politiet, at en mand havde opsøgt dem og fortalt, at han var kørt galt. Han bad om at låne en telefon og blev kort efter hentet af en bekendt i bil.

Speedede kraftigt op

Trafikuheldet skete omkring kl. 18 på Tømmerbyvej omkring en kilometer nord for Vesløs.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi havde en anden bilist bemærket, at en forankørende bil kørte meget langsomt. Da den anden bil ville til at overhale, satte bilen foran pludselig hastigheden voldsomt op og kørte væk, men forulykkede kort efter.

Angiveligt ramte bilen første et træ og røg derefter tilbage på kørebanen.

Frygtede alvorlig ulykke

Ambulance, lægeambulance og redningsberedskab blev sendt til stedet, da man frygtede, at bilisten muligvis var klemt fast under bilen.

Men det viste sig altså, at bilisten i stedet var stukket af til fods og havde gået et stykke vej hen over marker, indtil han kom til et hus.

Politiet mener, at den mand, som hentede uheldsbilisten, er et familiemedlem, men den pågældende nægter at have hentet bilsten.

Politi: Han ville skjule sig

Nu mener politiet, at uheldsbilisten forsøgte at skjule sig efter uheldet.

- Vi kan ikke afvise, at han eventuelt var beruset, da han kørte galt, siger vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Vagtchefen påpeger, at der blev sat et større beredskab i aktion og indsat hunde, da man ville finde bilens fører for at sikre sig, at han ikke var kommet noget alvorligt til.

Og da han ikke har opsøgt sygehuset, formoder politiet altså, at han ikke er alvorligt skadet, men åbenbart ikke ønskede at møde politiet efter uheldet.

Politiet mener at vide, hvem han er - bilens ejer - og vil nu tage en snak med ham om uheldet.