Blæsten har hærget i det meste af Nordjylland: Nu er det gået ud over klitten i Blokhus

De seneste dages vejr har sit sat sine spor i Nordjylland med forhøjede vandstande, store mængder nedbør og kraftigt blæsevejr. Også langs kysten har blæsten sat sit aftryk. I Blokhus ses det ved, at klitten er blevet mindre.

- Der er et sømærke på standen, og det er lige der, at blæsten har fjernet et par meter af klitten, siger Keld K. Sørensen, der er strandfoged i Blokhus.

Ifølge Keld K. Sørensen er det en bestemt del af stranden i blokhus, der er særligt udsat. Det er en strækning, der går fra nedkørslen til stranden og 500 meter sydpå.

Problemet med klitten opstår, når vinden kommer fra sydvest. Og det er ikke første gang, at Blokhus har haft lignende problemer.

- Der er en betonklods på stranden, hvor jeg i flere år har målt afstanden til klitten. I starten var der syv skridt ind til klitten, men efter stormen for to år siden, var der 24 skridt. I dag er der omkring 26 skridt, siger Keld K. Sørensen.

Derfor håber han på, at der snart kan findes en løsning på problemet, inden klitten er helt forsvundet.

- Det er et stort problem, fordi vejret bliver mere og mere voldsomt, så der er snart brug for kystsikring af stranden. Jeg så gerne, at vi fik den samme type, som den der er i nærheden af Løkken, hvor man har brugt pil til at løse problemet, siger Keld K. Sørensen.