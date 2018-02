Blev snuppet med bilen fyldt af hælervarer

INGSTRUP: Det var en tilfældighed, at en politipatrulje kørte forbi en rasteplads nær Ingstrup, hvilket senere førte til, at en 22-årig mand har modtaget en betinget dom på 14 dages fængsel for hæleri ved Retten i Aalborg.

Det oplyser anklager Susanne Hansen.

I marts 2016 kørte politipatruljen forbi rastepladsen, hvor betjentene syntes, at de så noget mistænkeligt. Det resulterede i et fund at stjålne effekter med en samlet værdi omkring 22.500 kroner. Blandt andet to PH lamper og to Kaj Bojesen fugle, som var blevet stjålet fra et fritidshus nær Løkken.

En anden mand var også tiltalt for hæleri i sagen, men blev frikendt.

Han forklarede, at han ikke havde kendskab til, at der lå hælervarer i bilens bagagerum, hvilket retten valgte at tro på.