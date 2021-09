Blokhus holder vejret i blæsten: - Sømærket er vores barn

BLOKHUS:- Vi holder vejret. Det er jo vores barn.

Sådan lød det torsdag eftermiddag fra Jens Saabo, der er formand for Blokhus og Omegns Grundejerforening. Her var der udsigt til nogle timer med stormende kuling og vindstød af stormstyrke og måske endnu kraftigere ved kysterne ifølge DMI's varsel, der gælder frem til klokken 19. Så hvad sker der med "barnet", det 15 meter høje sømærke i forreste klitrække og kun fem-seks meter fra klittens kant?

Torsdag eftermiddag vurderede Jens Saabo, at sømærket ikke er i fare for at styrte i havet i denne omgang.

- Men en efterårsstorm eller to mere, så begynder det at se kriminelt ud, vurderede grundejerforeningens formand.

Foreningen har i flere omgange talt med Jammerbugt Kommune og Kystdirektoratet og en form for sikring, uden at der endnu er fundet en løsning. Havet har ikke ædt sig voldsomt meget ind på klitten i år, men de lokale grundejere ser gerne, at der snart sker noget.

- Sømærket er blevet en institution, og vi er meget ømfindtlige med hensyn til, hvad der skal gøres. Men omvendt er vi også nervøse for, at der ikke sker noget, siger Jens Saabo.

Han oplyser, at Jammerbugt Kommune har varslet en løsning til foråret.

Strandfoged Keld K. Sørensen var torsdag eftermiddag også fortrøstningsfuld med hensyn til, at sømærket nok skal klare denne omgang blæsevejr.

- Men kommer der en storm mere inden så længe, begynder det at se alvorligt ud, siger strandfogeden.

Han konstaterer, at der i år er blæst en del sand op mod klitten, som hjælper med at beskytte sømærket. Omvendt er vindretningen torsdag - forventeligt fra sydvest - rigtig skidt for sømærket.

- Det er det værste i forhold til sømærket, men hvis det kun står på det antal timer, de siger, så tror jeg ikke, at der sker noget.

Det høje vartegn er udført i træ men er boltet fast i tre store betonklodser.

- Så sømærket er ikke noget, man bare flytter. Enten bliver det beskyttet, eller også ryger det i vandet en dag, fastslår Keld K. Sørensen.