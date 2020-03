Blokhus Hvalens hjemkomst udskydes

BLOKHUS:Normalt er det et stort tilløbsstykke, når Blokhus Hvalen atter kommer til Blokhus og gæsterne nyder at komme helt tæt på den inde i glascontaineren og helt op under dens mave.

Dog må gæsterne i Blokhus vente lidt med at se eller gense det store skelet, da Nordsø Oceanarium, som er dem der har hvalen bosat til dagligt, også er udfordret i denne tid.

Claus Drivsholm, Teknik- og servicechef fra Nordsø Oceanarium udtaler at:

- Vi kan desværre ikke transportere Finhvalen til Blokhus på torsdag 2. april, eftersom vi kun har minimalt personale på arbejde til at passe dyrene og resten af medarbejderstaben er hjemsendt.

- Dette er en ærgerlig situation, men i denne tid må vi hjælpe hinanden og acceptere, at intet helt er som det plejer. Dog er håbet, at hvalen kommer igen ligeså snart der er faldet mere ro på. Om ikke andet kommer den formentlig til efteråret, hvor det allerede var planlagt.

Blokhus Hvalen skulle nemlig vende hjem til Blokhus to gange i år, i foråret og i efteråret, og skulle dermed være en del af den store Påskefestival og Efterårsfestival.

- Intet er vist endnu, men ligeså snart der er faldet mere vished omkring situationen og datoen for hjemkomsten af den store Finhval, bliver der meldt noget ud igen. Indtil da må vi passe på os selv og hinanden, lyder det fra Erhvervsforeningen Destination Blokhus.