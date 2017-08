Bo Zinck er spændt på rejsen

FODBOLD: Bo Zinck er tilbage som træner i 2. divisionsklubben Jammerbugt FC efter et par års afstikker til Thisted FC.

Søndag dag sæsondebuterer klubben med en udekamp mod oprykkerne fra Lyseng.

- Jeg er så spændt på at se, hvor langt jeg kan flytte holdet de kommende to-tre-fire år. Jeg synes, at vi har de rigtige typer på plads til det, jeg gerne vil opnå, men der er stadig et langt stykke vej til at nå det. Men jeg er meget spændt på den rejse, det bliver, siger han.

- Nu vil jeg ikke bruge ordet proces, og det, at vi har mange unge, der skal flytte sig, skal heller ikke være en undskyldning. Vi skal til Lyseng med samme mål som i alle andre kampe. At få tre point så mange gange som muligt, så vi kan komme med i det oprykningsspil, siger han.

Jammerbugt har til første kamp endelig indgået en aftale med Christopher Denius, der har været med i hele opstarten efter skiftet fra Vejgaard. Offensivspilleren dækker pladserne som både kant og angriber.

- Vi er oppe på at have 21 markspillere og to keepere, men det er også helt fint, for vi har fem spillere, der kæmper med skader, mens både Jan Rasmussen og Viktor Ahlmann lige er kommet tilbage efter skadespauser, siger Bo Zinck.