Bøder i øst og vest: Bilist og motorcyklist havde lovlig meget fart på

FJERRITSLEV/FREDERIKSHAVN:En svensk statsborger tager hjem fra Nordjylland med en klækkelig bøde i baglommen efter en hastighedskontrol på Bygholmvejlevej ved Fjerritslev tirsdag aften.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Mange blev standset i kontrollen, men svenskeren blev målt til at have kørt mindst 140 kilometer i timen på landevejsstrækningen, hvor man højst må køre 80 kilometer i timen.

Den svenske statsborger får en klækkelig bøde og kan desuden se frem til en betinget frakendelse af kørekortet for forseelsen.

Motorcyklist nægtede at stoppe

Også i Frederikshavn måtte politiet i aktion, da en patrulje kort før klokken 21 forsøgte at standse en motorcykel på Fregatvej. Motorcyklisten havde nemlig ikke lyst til at tale med politiet, og derfor måtte patruljen tænde for det blå blink og følge efter motorcyklen, som nåede en hastighed på mindst 80 kilomter i timen i byen, hvor man kun må køre 50.

Flere mennesker måtte springe til side for at undgå at blive ramt af motorcyklen.

Det viste sig, da politiet fik standset motorcyklisten, at han var påvirket af narko.

Han er sigtet for at have kørt uforsvarligt, for at have kørt i narkopåvirket tilstand og for slet ikke at have kørekort til motorcykel.