Børnene skyder til måls på Muggen Ræv

BIERSTED:Novembermørket er ved at omslutte græsbanerne ved Bierstedhallen, men det fugtige og triste vejr forhindrer ikke glade unger i at sende bolden til måls på det farvestrålende maleri, der pryder bagsiden af idrætshallen.

Gavlen har altid været anvendt som bagvæg til boldspil, men efter at rapperen Jonny Hefty alias Muggen Ræv og hans makker "Mester", har været på besøg, foregår det i lidt mere farverige omgivelser.

Den røde mur har altid været brugt som skydeskive - nu er det bare lidt mere festligt.

De to gadekunstnere har nemlig ladet kreativiteten flyde og har på tre intense dage forvandlet den store rødstensmur til en kulisse med regnbue, mål, flag, fodboldspillere og naturligvis Heftys varemærke - ræven - som har taget plads som målmand.

- Vi synes, at det er blevet så fedt, og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra såvel børn som unge, siger formand for Biersted IF, Henrik Leding Skøtt.

Det er ikke første gang, at de to har gæstet Biersted. Sammen med en gruppe børn forvandlede de skaterbanens grå beton til en arena med masser af farver.

- Vi havde set, at Jonny Hefty havde lavet noget rigtig fedt i Aalborg, og derfor tog vi kontakt til ham, og heldigvis var han klar på opgaven, siger Henrik Leding Skøtt.

Muggen Ræv er en del af det nye gavlmaleri og giver den som målmand. Foto: Martin Damgård

Gavlmaleriet er samtidig starten på "Boldens Arena", som skal være et miljø, hvor alle kan mødes og være en del af et fællesskab. Næste step er etableringen af en række faciliteter, blandet andet en pannabane, som er en lille ottekantet bane med lave bander, der sikrer, at bolden bliver på banen. Endvidere skal der være agilitybane og et område med Teqball, som er en boldsport, der spilles på et buet bord og kombinerer elementer fra fodbold og bordtennis. Desuden er Biersted IF undervejs med "Mødestedet", som er et overdækket område med bænke, der skal kunne benyttes af alle.

Der er budgetteret med knap 330.000 kroner til projekterne, og pengene hentes blandt andet i form af støtte fra Nordea-fonden, landdistriktsmidler, DGI og Biersted Idrætsforening.