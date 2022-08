Bogholderen gemte på en kreativ side, som blev hendes levevej

HUNE:Garn i alskens farver og kvaliteter finder i disse dage plads i hylderne i de nyrenoverede lokaler på Vesterhavsvej.

"Butik Skaarup", som hidtil er blevet drevet fra Ryaa, har fundet sine nye rammer på en ejendom i udkanten af Hune. Endnu er butikken ikke klar til åbning, men Helle Skaarup Poulsen har indvilget i at byde indenfor og fortælle om planerne for den nye kreative biks, som åbner senere i august.

Helle Skaarup Poulsen og gemalen, Jarl, som er selvstændig med egen tømrervirksomhed, købte for et år siden den store ejendom, hvor der er plads til heste, "Butik Skaarup", tømrervirksomheden og til et liv på landet.

- Vi faldt pladask for den her ejendom - det var, som om den blot stod og ventede på os. Vi nyder, at der er plads omkring os, og at skoven og havet er tæt på, siger hun.

Helle Skaarup Poulsen og hendes mand faldt pladask for stråtækte hvidkalkede ejendom. Her er der plads til heste, og Helle nyder at tage en ridetur i området i selskab med naboen.

Jarl Poulsen er fra Pandrup mens Helle Skaarup Poulsen er fra Nørresundby. Hun blev uddannet kontorassistent hos Bak & Uhrenfeldt og mestrer til fulde debet og kredit, og hvad der nu hører med til bogholderopgaver. Samtidig med at hun passede parrets to nu voksne børn, varetog hun bogholderiet i sin mands tømrervirksomhed, som på det tidspunkt blev drevet fra parrets ejendom i Aabybro.

Butikken tager form, og håbet er at åbne i løbet af august.

Helle Skaarup Poulsen havde imidlertid behov for at få afløb for sine kreative ideer. Derfor fulgte hun kurser i keramik og installerede en ovn hjemme på den daværende matrikel i Aabybro, hvor hun selv kunne brænde sine ting. I 2013 fik kreativiteten endnu en vinkel, da hun supplerede keramikken med strikning.

- Jeg har altid interesseret mig for håndarbejde, og min bedstemor lærte mig at strikke og hækle. I forbindelse med en svær periode i mit liv, begyndte jeg igen at strikke. Vores dengang 25-årige datter var syg med brystkræft, og det gav mig en ro at strikke, fortæller hun

Datteren er i dag erklæret kræftfri, og meget er sket siden da. I 2016 åbnede Helle Skaarup Poulsen "Butik Skaarup" i Ryaa, hvorfra hun solgte keramik og garn. Nu er strik og garn den primære levevej for Helle Skaarup Poulsen, og bopælen hedder Hune.

Nogle sammenligner det at strikke med at meditere, og for mange er det et pusterum, hvor skuldrene falder ned, og stressen forsvinder. Uanset ens tilgang til strikning er det populært, og såvel unge som ældre finder i dag glæde i strikketøjet. Den trend ramte hun lige ind i, og der er sket en del, siden hendes bedstemor lærte hende at slå masker op.

Butikken har til huse i en gammel staldbygning, som er blevet renoveret til formålet.

- Det er blevet mere udfordrende at strikke i dag end tidligere, og der findes mange teknikker, som man kan udforske, siger Helle Skaarup Poulsen, der glæder sig til at åbne "Butik Skaarup" og til efterfølgende at lade butikken danne ramme om forskellige events.

- Tanken er at afholde strikkeworkshops, hvor der kommer en underviser. Desuden bliver der strikkecafé, hvor man strikker sammen, hygger og inspirerer hinanden, siger den kreative bogholder.