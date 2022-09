Bomberyddere var til stede på gymnasium

Før middag spærrede Nordjyllands Politi et område på græsplænen foran Fjerritslev Gymnasium af. Det skete efter, at man havde fundet nogle halvliters dunke med væske og sølvpapirskugler og sølvpapirskugler.

-Det er formentligt er en flok drenge, har blandet nogle sølvpapirs kugler i noget afløbsrens. Den her kombination gør, at hvis man trykker nok på flasken så springer den, siger vagtchef René Kortegaard.

Han slår fast, at det dog ikke er nogen livsfarlig kombination.

- Det kommer selvfølgeligt an på, hvad man har gjort ved det, men det er ikke direkte livsfarligt, men afløbsrens er hverken godt for øjne eller hud, ligesom den sprængte plastik og kan give nogle skader på huden, siger han.

Bomberydderne var derfor til stede for, at være på den sikre side.

- Man kunne ikke sige, om de her flasker var i proces til at springes, så for en sikkerheds skyld afspærrede vi en afstadn på 20 meter og tilkaldt bomberydderne, siger vagchefen.