Borgere vil købe Mogens Gades barndomshjem: Se hvad de vil lave huset til

SKOVSGÅRD:- Jeg synes, det ville være en skam at vælte sådan et ikon.

Ordene kommer fra Jørn Otto Pedersen, der har sat sig i spidsen for den forening, der har store planer for en af de helt centrale og historisk vigtige bygninger i Skovsgård, Poststrædet 11.

Den 255 kvadratmeter store bygning fungerede nemlig frem til 1969 som stationsbygning for den gamle Frederikshavn-Fjerritslev Jernbane, og sammen med hotellet var jernbanestationen det centrum, som Skovsgård opstod ud fra omkring starten af det 20. århundrede.

Og den historie skal bevares og formidles, mener Jørn.

- Bygningen står stort set uberørt. Der er ændret en lille smule inden i, og der er kommet nyt tag på et par gange. Men det er stadig holdt i gammel stil. Så det er simpelthen for at bevare bygningen, siger formanden og forklarer:

- Så skulle man jo finde på en eller anden idé, og min første idé var at lave et museum.

Projektet er stadig i så tidlig en fase, at foreningen ikke er begyndt at tegne medlemmer endnu. De har dog allerede tilkendegivelser fra de første 50, forklarer Jørn Otto Pedersen. Foto: Martin Damgård

Borgmesterens barndomshjem

Bygningen har ikke kun fungeret som togstation.

Efter nedlæggelsen af jernbanen har den i mange år været brugt som bolig. Faktisk er den gamle station barndomshjem for borgmester Mogens Chr. Gade (V), der stadig bor i Skovsgård.

Efter hans mors død i august 2022 er han og søsteren arvinger til bygningen.

Den blev sat til salg hos NyBolig i september for 495.000 kroner. Siden er prisen blevet sat ned. Så nu skal Jørn Otto Pedersen og resten af foreningen skaffe 395.000 kroner til købet af selve ejendommen.

Derudover skal foreningen også bruge penge til at omdanne bygningen til de nye formål.

Heldigvis er der stadig en del af det originale inventar, som borgmesteren har tilkendegivet, kan blive stående, fortæller Jørn.

- Det gamle venteværelse bliver i dag brugt til opmagasinering, men den samme maling og de samme gardiner er der endnu.

Foto: Martin Damgård

Museum og modeltog

Planen med bygningen er dels at lave en slags museum, der kan formidle både byens og jernbanens historie.

Derudover vil Modeljernbaneklubben Øland gerne flytte ned på første sal, hvor de så skal bygge en kopi af Frederikshavn-Fjerritslev Jernbane. Selvfølgelig med Skovsgård i midten.

- Derudover er der nogle flere lokaler i stueetagen, som skal kunne bruges af byens andre foreninger. For vi mangler en form for foreningshus i byen til de foreninger, der ikke har egne lokaler. På den måde skulle det gerne være med til at skabe sammenhold i byen.

Foto: Martin Damgård

Kommunal støtte

For at få råd til købet og omdannelsen af bygningen har foreningen bag projektet søgt økonomisk støtte hos Lokale og Anlægsfonden, Norlys og Jammerbugt Kommune.

Foreningens ansøgning på 250.000 kroner fra Jammerbugt Kommune blev vendt på et møde i kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i starten af marts.

Her valgte udvalget at henvise projektet til at søge midlerne hos landdistriktsanlægspuljen og komme med et driftsbudget, forklarer udvalgsformand Helle Bak Andreasen (V).

At borgmesteren har arvet bygningen og sat den til salg, har slet ikke indgået i overvejelserne, fortæller hun.

- Det her er ikke spor anderledes end andre projekter. Man skal sikre sig, der ikke er en interessekonflikt, og det er der ikke, når huset er sat til salg ved en ejendomsmægler.

For at kunne søge midler i landdistriktsanlægspuljen, skal foreningen bag skaffe 10 procent af det samlede budget på forhånd. Foto: Martin Damgård

Borgmester ikke involveret

Netop det etiske spørgsmål i at søge kommunen om støtte til at købe en bolig af borgmesteren, tager de alvorligt i foreningen bag projektet.

Hvis ikke vi finder en løsning og noget, vi kan bruge sådan et hus til, så risikerer vi, at det forsvinder fra byområdet. Jørn Otto Pedersen

Borgmesteren må derfor heller ikke være en del af projektet, forklarer Jørn Otto Pedersen.

- Det skal ikke være sådan, at det er borgmesteren, vi støtter eller søger støtte til. Vi holder ham udenfor.

- Vi kunne få mange gode råd fra ham, hvis vi spurgte, men det gør vi ikke. Vi går til kommunens andre embedsmænd for at spørge om hjælp.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra borgmesteren selv. Han siger i et skriftligt svar til Nordjyske:

- Vi har sat ejendommen til salg ved en ejendomsmægler. Parallelt med det er vi blevet kontaktet af lokale ildsjæle, som har spurgt, om vi havde noget imod, at de arbejdede med at bevare den gamle station som et lokalhistorisk museum, jernbanemuseum og mødested, og det har vi naturligvis ikke.

- Hvis sagen kommer til politisk behandling i kommunalbestyrelsen med stillingtagen til et økonomisk tilskud til projektet, vil jeg naturligvis være inhabil og kan naturligvis ikke deltage i behandlingen af en sådan sag, ligesom alle andre, der har en økonomisk interesse i en sags afgørelse, vil være det.

Foreningen bag projektet vil nu få styr på driftsbudget og økonomi, så de kan søge i landdistriktsanlægspuljen og gøre projektet til virkelighed, fortæller Jørn Otto Pedersen.

- Hvis ikke vi finder en løsning og noget, vi kan bruge sådan et hus til, så risikerer vi, at det forsvinder fra byområdet.

- For mig at se er det vigtigt at huske, hvor vi kommer fra, og hvordan byen er opstået, siger Jørn Otte Pedersen.