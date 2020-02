Borgermøde om 85 hektar stor solcellepark

FJERRITSLEV:På onsdag den 26. februar inviterer Jammerbugt Kommune til borgermøde om den planlagte 85 hektar store solcellepark ved Vust Holme.

Mødet foregår under den otte uger lange offentlige høring, som løber frem til 6. marts i år.

Det handler om et planlagt anlæg med solceller nok til at dække omkring 14.000 husstandes årlige energiforbrug, der skal opstilles i kommunens vestlige ende.

Bag projektet står det hollandske firma Orange-Green solutions B.V, som indtil videre har fået grønt lys for et grønt tiltag.

Kommunen godkendte nemlig forslaget på kommunalbestyrelsesmødet i midten af december, og har derved sendt planen i offentlig høring.

Kommunen oplyste i december blandt andet, at solcellerne skal anti-refleksbehandles, dels for at udnytte solenergien mest muligt og dels for at minimere refleksionsgener på omgivelserne.

Samtidig nævntes det, at ”anlægget skal leve op til Miljøstyrelsens grænseværdier for støj og vibrationer fra virksomheder”.

Området kan bedst og mest enkelt beskrives som en mark liggende en kilometer sydvest fra Vester Torup. Ifølge lokalplanen skal 44 meter lange stativer med solceller opstilles på marken i flere rækker. Højden på anlægger bliver 2,9 meter, og med en vinkel på 30 grader skal cellernes flader vende mod syd.

Anlægget skal efter planen camoufleres af træer og buske, og tanken er at lade græssende får gå på arealet, så græsset holdes nede og ikke skygger for panelerne. Panelernes genskin forventes at svare til genskinnet fra asfalt, og anlæggets levetid forventes at være 30 år.

Mødet foregår klokken 19 til 21 på Vester Thorup Højskole i Fjerritslev.