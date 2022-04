Borgermøde om sommerhussager i Blokhus

BLOKHUS:Megasommetrhuse, poolhuse i klitterne, plads til 20-30 overnattende gæster, mere trafik og mere støj langs de snoede veje gennem det enestående landskab.

Det er ikke noget, der huer de mange - både lokale og turister - der søger til badebyerne langs vestkysten.

De kommer for udsigten, naturen, freden og roen.

Og det er der mange, der vil kæmpe for, mens Jammerbugt Kommune - og andre nordjyske kommuner - kæmper med projekter, der går den modsatte vej: Større huse, plads til flere, forringet udsyn og mindre plads til naturen. Indblik fra større nabohuse.

Mange byggesager kræver dispensationer fra d gældende regler, og Jammerbugt Kommune er bl.a. kendt for i høj grad at hylde lighedsprincippet: Hvis én i et område har fået lov, så skal alle have lov. Også selvom det næste projekt går et lille skridt videre end det første. Og så er vi ude på en glidebane, mener formanden for Blokhus & Omegns Grundejerforening, Jens Saabo.

Formanden for Blokhus og Omegns Grundejerforening Jens Saabo. Arkivfoto: Jens Morten

Alt det er på plakaten tirsdag aften, hvor borgerforeningen forventer op mod 100 deltagere i et møde på Restaurant Nordstjernen.

Her kan borgerne møde den nye formand for teknik-og miljøudvalget, Michael Krogsgaard fra Venstre, samt næstformanden, Lisbet Emmery fra Socialdemokraterne. Der vil også være repræsentanter til stede for teknisk forvaltning.

Grundejerforeningens område hører under seks forskellige lokalplaner, og på mødet skal man både snakke om planerne - og om dispensationer fra planerne.

- Vi vil fokusere på aktuelle sager og diskutere, hvordan de nuværende lokalplaner og dispensationer håndteres, siger Jens Saabo.

- Vi vil gerne bevare områdets karakter som sommerhusområde. Med i hatten er også debat om behovet for trafikdæmpende foranstaltninger på Aalborgvej gennem Blokhus, hvor der efter borgerforeningens mening køres alt for hurtigt, og det samme gælder på de små veje i Kryle Klit.

Alle er velkomne til mødet - så man behøver ikke vær medlem af grundejerforeningen for at deltage i debatten eller få en kop kaffe og en småkage undervejs.