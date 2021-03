Borgmester jubler over lave smittetal: - Vi kan godt være stolte

JAMMERBUGT:Den seneste opgørelse viser, at blot seks borgere i Jammerbugt Kommune blev smittet med covid-19 i den seneste uge. Ugen forinden var 20 borgere konstateret smittet i kommunen.

Nedgangen i antallet af smittede vækker glæde på borgmesterkontoret.

- Det er dejligt, at det går den rigtige vej. I Jammerbugt Kommune kan vi som borgere og kommune være stolte af, at vi har løftet opgaven, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V).

Han mener, at de få nysmittede skyldes, at kommunens borgere er gode til at overholde retningslinjerne samt afstanden mellem husene.

Fra kantine til plejehjem

Morgens Christen Gade vil samtidig også rose kommunens borgere og medarbejdere. Ifølge ham har der været et særligt sammenhold i kommunen og en velvilje til at komme gennem nedlukningen sammen.

- Der har været en korpsånd. Den har gjort, at det tværfaglige samarbejde er vokset, så vi har fundet løsninger på de ting, vi stod overfor, siger borgmesteren.

Antal ny-smittede 22.-28. februar Kilde: Jammerbugt Kommune på baggrund af data fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Grafik: Jette Klokkerholm

Blandt andet har en medarbejder i en kantine gjort rent på et plejehjem, og en bibliotekar tog mod ældre, da de skulle have vaccinen mod coronavirus.

Tallene kan vende

Mandag åbner flere butikker, og samtidig kommer flere skoleelever tilbage på den fysiske skolebænk. Sundhedsmyndigheder har sagt, at det kommer til at have effekt på smittetallene, og i Jammerbugt er borgmesteren også klar over, at tallene kan vende.

- Det kan jo ske, at det ulmende bål, der er coronavirus, kan stå op i lys lue. Men vi har forebygget det så godt, vi overhovedet kan, siger Mogens Christen Gade.

Det seneste døgn er der konstateret 497 nye smittetilfælde i hele landet. Samtidig er antallet af indlagte steget med 12 til 243.