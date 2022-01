Borgmester om stigende smitte: - Det er som et ulmende bål, hvor man smider benzin på

JAMMERBUGT:Onsdag kunne skolebørnene igen se deres kammerater efter en forlænget corona-juleferie, men samtidig når smitten nye højden.

687 borgere i kommunen er testet positive med covid-19 den seneste uge. Det giver et incidenstal på 1800.

Allerede i mandags, hvor Statens Serum Institut kunne melde om 518 nye tilfælde de seneste syv døgn i området, fik tallene borgmester Mogens Christen Gade (V) til at løfte øjenbrynene.

- Vi er pressede. Det er vi, slog han fast.

Onsdag er situationen at dømme ud fra tallene endnu mere alvorlig, men det får ikke Gade til at slå alarm endnu.

- Tallene er høje i hele landet - også her. Vi følger naturligvis situationen tæt, men vi har efterhånden lært, at smitten kører i bølger op og ned, siger borgmesteren og forklarer med et eksempel fra hans spejderliv.

- Det er som et ulmende bål, hvor man smider benzin på en gang i mellem. Så blusser ilden op, men går også hurtigt ned igen.

Børnerig by hårdt ramt

Indtil videre bliver der ikke indført yderligere restriktioner.

- Vi gør, som vi har gjort siden marts 2020: Følger myndighedernes anbefalinger. Vi gør det, vi skal, og det vi får besked på, siger Gade.

Dog kan kommunens institutioner indføre retningslinjer lokalt, hvis de finder det nødvendigt, forklarer borgmesteren. Og det kan det hurtigt blive, for de alleryngste borgere bærer en stor del af smitten frem i øjeblikket.

- Aabybro er ramt ekstra hårdt. Jeg tror, det kan skyldes, at der bor rigtigt mange børn, og det er jo især blandt børnene, at vi ser smitten lige nu.

Til gengæld er situationen kommet under kontrol på demensplejehjemmet Kaas Plejecenter, hvor mange beboere og medarbejdere er coronaramte.

- Det er vel nærmest ved at kunne kaldes inddæmmet takket være vores dygtige medarbejdere. Men derfor er det jo ikke helt ude af plejehjemmet. Det er en lang proces.