Borgmester: Vi er jo ikke en delstat i Danmark

- Der er blevet lyttet til os og de input, vi har, og vi har været i daglig kontakt med de relevante ministre. Og vi vil også rigtig gerne vise samfundssind og gøre det rigtige. Men det er altså vigtigt, at grænserne ikke bare åbnes mellem de syv berørte kommuner, men også til Aalborg.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) fra Jammerbugt Kommune synes nærmest, begrebet "de syv nordjyske kommuner" bliver betragtet som en delstat i Danmark, som et helt specielt område.

Og det har også været tilfældet med hele minksituationen og et højt smittetryk.

Men det er, som om der ikke fra hovedstaden er den helt store forståelse for, at Nordjylland faktisk er ét samlet område. At masser af mennesker - 16.000 - hver dag pendler ind og ud af Aalborg.

Og at det derfor giver rigtig mange problemer og udfordringer for både borgerne og erhvervslivet, at der er lukket for færdsel over grænserne til Aalborg Kommune.

- Der blev lyttet til os omkring den offentlige transport og børnepasning, og også i forhold til, at femte og sjette klasserne må komme i skole igen. Det er godt, og det giver mening. Men vi vil også rigtig gerne have åbnet grænserne til Aalborg, siger borgmesteren.

- Det handler ikke kun om de menneskelige konsekvenser for den enkelte, men også om konsekvenserne for erhvervslivet i hele regionen, for vi er jo ét samlet område, siger han.

Han peger på, at det er et stort problem både for virksomhederne og for medarbejderne, at man ikke må krydse grænsen til Aalborg fra de syv kommuner (Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev og Vesthimmerland samt Thisted og Læsø).

Mogens Gade sætter pris på, at restriktionerne er blevet lempet, så det igen er blevet muligt at krydse de indbyrdes grænser mellem kommunerne. Men mange unge i både Jammerbugt Kommune og andre kommuner har brug for at pendle ind til deres uddannelse og studier i Aalborg.

- Det er svært for dem, der er nødt til at være derhjemme med fjernundervisning, mens deres kammerater har mulighed for at møde fysisk op på uddannelsen, siger Mogens Gade.

Det er strengt, når nogle af klassekammeraterne kan deltage fysisk i undervisningen, mens andre må blive hjemme, fordi kommunegrænserne stadig er lukkede mod Aalborg. Arkivfoto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

- Jeg foreslog allerede, da statsminister Mette Frederiksen (S) ringede før pressemødet 5. november og orienterede mig - og de øvrige borgmestre - om den delvise nedlukning, at Nordjylland bør betragtes som ét samlet område.

- Det føles lidt, som om vi er blevet marginaliserede i forhold til resten af landet.

Og det bliver han - og de nordjyske borgmesterkolleger - ved med at påpege, når de dagligt har kontakt med ministre og embedsmænd i København.

- Vi vil gerne vise samfundssind, og det har vi også gjort. Vi er seje! Vi har bidt tænderne sammen og fulgt opfordringerne og levet med restriktionerne. Og vi ligger i top 10 nedefra i forhold til smittetryk, så der skal også være en balance i tingene. Vi har brug for de gode argumenter overfor borgerne for, at vi fortsat skal betragtes som noget helt specielt.

- Vi skal ikke være pålagt de her restriktioner længere end højest nødvendigt, og det vi skal gøre, skal vi gøre af årsager, som er til at forstå. Det er vigtigt, at vi bevarer tilliden til, at beslutningerne træffes på et ordentlig grundlag, siger Mogens Gade.