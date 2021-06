To biler udbrændte - brandfolk reddede huset

GJØL:Brandfolk fra flere stationer blev tirsdag eftermiddag sendt til Gjøl, efter at en bil kort før kl. 15.30 brød i brand i en indkørsel til en villa på Hans Kirksvej.

Branden nåede at sprede sig til endnu en bil og havde også fået fat i et vindue i huset, da brandfolkene fra Aabybro nåede frem.

Inden deres kolleger fra Brovst kom så langt, var alle flammer slukket. Huset slap med små brandskader omkring et vindue, men begge biler udbrændte.

De to biler kommer ikke at køre igen. Foto: Jan Pedersen

Ilden er nu gået i huset og den anden bil.

Der er kaldt assistance fra St. Brovst med sprøjte + tankvogn samt lift.

Opdateres — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 15, 2021

- Gudskelov nåede første udrykningshold så hurtigt fremme, at de fik styr på brandspredningen, så det kun var bilerne, der blev berørt. Det var godt arbejde. Og det var en god disposition at få brandfolkene fra Brovst på hjul også, for hvis ilden for alvor var gået i huset, havde vi helt sikkert haft brug for dem også, konstaterer indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab.

Ifølge vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi er branden efter alt at dømme startet, fordi batteriet i den ene bil eksploderede.

- Ejeren har forklaret, at han havde parkeret bilen i indkørslen efter at have været ude at køre. På et tidspunkt kort efter hørte han et brag derudefra, og da han kiggede ud, kunne han konstatere, at der var flammer under motorhjelmen, oplyser Torben Larsen.