Brand på gård: Brandalarm reddede beboer

FJERRITSLEV:Nordjyllands beredskab modtog anmeldelse om brand klokken 07:26 på en gård på Aggersundvej ved Fjerritslev. Branden startede i et grovkøkken, som nu er udbrændt. Ilden fik fat i tagkonstruktionen på huset, der nu er ubeboeligt. Beboeren anmeldte selv branden, da han blev vækket af brandalarmer i huset og hurtigt kom ud af bygningen.

- Det viser, hvor vigtige brandalarmer er. Det er med til at redde liv og efter omstændighederne har beboeren det godt. Han er blevet tjekket for røgskader for en god ordens skyld, men han er sluppet for større skader, siger indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Claus Bisgaard Hermansen.

Beredskabet havde nogle problemer med at slukke ilden i tagkonstruktionen, men branden er nu slukket og skadeservice er tilkaldt for at hjælpe med oprydningen.

Årsagen til branden er ukendt, men Nordjyllands Politi er i gang med at undersøge nærmere.