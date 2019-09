Brand på plejecenter: Stearinlys kom for tæt på gardinet

PANDRUP:Nordjyllands Beredskab i Jammerbugt måtte fredag eftermiddag klokken 16.29 rykke ud til en brand på Pandrup Plejecenter, Bredgade 101 i Pandrup.

Her var et tændt stearinlys kommet for tæt på et gardin, som brød i brand.

- Der er automatisk brandalarm på plejehjemmet, og personalet gjorde det rigtige og fik hurtigt beboerne væk, siger indsatsleder Jesper Ludvigsen, Nordjyllands Beredskab.

Ingen, hverken beboere eller personale, kom noget alvorligt til ved branden, men nogle af de ansatte måtte efterfølgende på sygehuset for at blive tjekket for røgforgiftning.

- Stuen, hvor branden opstod, er røgskadet, og en del andre stuer lugter af røg, men ellers er der ikke sket stor skade, siger indsatslederen, som kunne pakke sammen efter cirka en times indsats, hvor meget af arbejdet bestod i at få røgen væk.