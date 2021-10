Brandfolk frygtede vinden ved naturbrand i sommerhusområde

Opdateret kl. 10.55 med udtalelser fra indsatsleder

BLOKHUS:Når vestenvinden raser over et sommerhusområde, og der pludselig går ild i et klitlandskab, tøver brandfolk ikke med at kalde situationen potentielt alvorlig.

Derfor var brandfolk Nordjyllands Beredskabs station i Pandrup også hurtigt på pletten, da der fredag kort før kl. 10 blev anmeldt, at der var ild løs i den yderste klitrække på Moreavej i Blokhus.

- Ligger der sommerhuse i nærheden - og med den vestenvind, vi har nu - kan det gå rimelig stærkt. Men heldigvis er marehalmen heroppe ikke så tør. Det hjælper selvfølgelig også, og i dette tilfælde er der ikke umiddelbart sommerhuse, som har været i fare, oplyser indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

Hans folk fik ret hurtigt kontrol over naturbranden, der begrænsede sig til et svide et areal på ca. 200 kvm. af på toppen af en klit.

HL melder branden er under kontrol. Et område på 200 m2 er lettere afbrændt. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) October 22, 2021

For en sikkerheds skyld blev der med det samme tilkaldt assistance i form af en tankvogn fra Åbybro, men da brandfolkene kom frem, fik de hurtigt ilden under kontrol.

Ifølge Bo Isaksen er der ikke fundet en forklaring på, hvorfor der pludselig går ild i en klit i slutningen af oktober.

Han oplyser også, at indsatsen betragtes som afsluttet.

- Vi er i gang med rulle slangerne sammen. De 200 kvm. er blevet dybdevandet, så der er ingen fare for, at det begynder at blusse op igen herude.