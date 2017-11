Brandmand idømt fem års fængsel for Fjerritslev-brande

FJERRITSLEV: Den 34-årige Henrik Kjær Christensen er netop blevet idømt fem års fængsel for en række påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år.

Det var en enig domsmandsret ved Retten i Hjørring, der fandt den 34-årige tidligere deltidsbrandmand skyldig i ildspåsættelserne.

Brandmanden blev dog også frifundet for en række brande - blandt andet for sagens mest alvorlige brand - nemlig branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde måtte reddes ud af sit brændende hus.

Således blev han kun dømt for 18 ud af de 33 brande, han var tiltalt for.

Derfor var retten langt fra anklagemyndighedens påstand om otte års fængsel.

Den 34-årige har nægtet sig skyldig under hele sagen, og hans forsvarer, Jens Christian Christensen, havde også procederet for pure frifindelse.

Genkendt på overvågningsvideo

Den 34-årige var oprindeligt tiltalt for 33 brande - de fleste af dem fandt sted i oktober og november sidste år, hvor brandene skabte skræk og rædsel i Fjerritslev-området.

Det var hovedsageligt lader med halm, stråtækte hus og containere der brændte og efterlod sig skader for over 21 millioner kroner.

Den 34-årige blev anholdt 28. november efter politiet offentliggjorde en overvågningsvideo fra en brand i et skur på Fjerritslev Skole. Flere genkendte den 34-årige på videoen og kontaktede politiet.

I retten har flere vidner - herunder familie og venner - også forklaret, at de synes manden på videoen lignede den 34-årige.

Teleoplysninger var afgørende

Sagen har båret præg af, at politiet ikke har haft et endegyldigt bevis mod manden, men at bevisførelsen var et puslespil af mange beviser. Et af de mest centrale beviser var - udover videoovervågningen - den 34-åriges teleoplysninger, der viste at han havde været i nærheden af flere af brandområderne i tidsrummet op til brandene.

Retten lagde i sin dom vægt på netop disse teleoplysninger, og de forhold, som han blev frifundet for, var således forhold, hvor der ikke var disse teleoplysninger.

Udover fængselsstraffen blev den 34-årige dømt til at skulle betale erstatning i de forhold, han blev dømt for.