Brandmand tiltalt for Fjerritslev-brande

FJERRITSLEV: En af de mest opsigtsvækkende nordjyske sager begynder i dag ved Retten i Hjørring. Her er en 34-årig mand tiltalt for at stå bag 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år.

Sagen er højst usædvanlig - især på grund af, at den tiltalte er deltidsbrandmand fra lokalområdet, som i flere tilfælde selv har været med til at slukke de påsatte brande.

Indtil for nylig var der nedlagt navneforbud i sagen, men det er nu blevet ophævet. I det hele taget har der været lagt låg på sagen, siden den 34-årige blev anholdt 29. november sidste år, efter politiet havde offentliggjort et overvågningsbillede fra en af brandene.

Alle grundlovsforhør i sagen har været holdt for lukkede døre, og det er derfor ganske lidt, offentligheden har fået at vide under efterforskningen. Det er derfor stadig uvist, hvilke beviser politiet mener at have mod manden, hvad motivet til brandene kan være, og hvad den 34-årige har forklaret om sagen.

Nægter sig skyldig

Vi ved dog, at den 34-årige har hele tiden nægtet alle anklager mod ham. Når retssagen begynder, bliver sløret for første gang løftet for den 34-åriges egen forklaring på den ene side - og politiets beviser mod ham på den anden.

Det er alvorlige anklager, den 34-årige bliver mødt med, når han onsdag tager plads foran dommeren. Her bliver han præsenteret for 33 forhold af brandstiftelse, hvor et af forholdene er for såkaldt kvalificeret brandstiftelse, der omhandler om branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde måtte reddes ud af det brændende hus.