Brandstifter og hærværksmand fanget af ATK-vogn på vej mod gerningssted - så tilstod han

AALBORG:En 56-årig mands interesse for en 55-årig kvinde udviklede sig søndag 14. marts i så usund og uheldig en retning, at han satte ild på kvindens villa på Luneborgvej i Tylstrup. Og senere gik det igen galt med interessen, da han på et tidspunkt natten mellem 23. og 24. marts skar dækkene op på samme 55-årige kvindes bil.

For de to ting - samt indbrud og tyveri fra kvindens villa - og blev manden tirsdag ved Retten i Aalborg idømt et år og tre måneders fængsel - heraf blev de tre måneder gjort ubetingede, mens resten - det ene år - blev gjort betinget med krav om 200 timers samfundstjeneste.

Det oplyser anklager Thomas Kllingenberg fra Nordjyllands Politi.

Den 56-årige, der er fra Brønderslev-området, blev ved et grundlovsforhør 21. april - trods det at han nægtede det hele - fængslet fire uger sigtet for både brandstiftelsen og hærværket mod kvindens bil.

Men en særdeles grundig efterforskning, fra Nordjyllands Politi, der fandt det ene indicie efter det andet mod manden, førte til, at den 56-årige mand pludselig via sin advokat henvendte sig til politiet og erkendte det hele. Derfor kunne sagen tirsdag køre som en tilståelsessag.

- Efter branden i kvindens hus i Tylstrup efterforskede politiet bredt, og det blev også undersøgt, om ejeren af huset - den 55-årige kvinde - måske havde glemt at slukke en kaffemaskine eller lignende. Det var ikke tilfældet her, ligesom intet tydede på motiver til brandstiftelse hos ejeren af huset. Man involverede en kriminalpsykolog med speciale i brandstiftelse og gerningsmands profilering for at få lavet en profil af en eventuel gerningsmand. Det førte til, at der på et tidspunkt i efterforskningen var en anden mand fra lokalområdet under mistanke, men det viste sig heller ikke at holde stik, forklarer anklageren.

Under indbruddet før branden i villaen havde manden været rundt i huset og blandt andet fundet et USB-stik med kvindens fotos, ligesom han havde forsøgt at komme ind på kvindens computer. Det mislykkedes dog. Han stjal dog USB-stikket, som har unikke kendetegn, der senere skulle vise sig at inkriminere den 56-årige.

- Men under turen rundt i villaen fandt manden i et viktualierum i husets kælder også optændingsblokke, som han senere placerede rundt om i huset og satte ild til, før han forlod stedet, fortæller Thomas Klingenberg.

Før han forlod villaen havde han også slået husets hpfi-relæ fra, så udelyset ikke tændte, når han skulle væk fra stedet.

14 dages tid efter branden blev kvindens bil så udsat for hærværk. Alle fire dæk på kvindens bil blev skåret op, mens hun var i sit sommerhus i Blokhus. Her var manden parkeret et stykke vej fra sommerhuset og gået det sidste stykke vej op til huset, hvor han også så en varevogn, som han antog blev ejet af en kæreste til den 55-årige kvinde. Det fik ham så til at skære dækkene op på kvindens bil.

- Da politiet så efterfølgende gik den nu dømte 56-årige mand efter i sømmene, viste det sig, at han på aftenen for hærværket mod kvindens bil rent faktisk var blevet taget i en Færdselspolitiets ATK-vogne på strækningen fra mandens bopæl på vej mod kvindens sommerhus i Blokhus, forklarer anklageren.

Samtidig kunne politiet teknikere fastslå, at manden også havde haft det stjålne USB-stik - med stikkets unikke kendetegn - fra kvindens villa i sin computer for at kigge billeder, ligesom teknikerne kunne fastslå, at et billede fra USB-stikket på et tidspunkt havde været at finde på mandens mobiltelefon - alle sammen billeder, der også lå på en backup, som den 55-årige kvinde havde haft af alle sine billeder.

- Den 56-årige havde blandt andet søgt på, "hvad kan politiet finde på min telefon" og i det hele taget gjort sig ihærdige anstrengelser for at slette både billeder, lokaliseringshistorik og historik på mobiltelefon, men altså ikke mere, end at teknikerne kunne genskabe den, og dermed have yderligere et indicie mod manden, konstaterer Thomas Klingenberg.

Så den grundige efterforskning med de mange indicier mod den 56-årige endte altså med, at han gik til bekendelse og tilstod det hele.

Ved dommens udmåling blev det lagt til grund, at ildspåsættelsen ikke var planlagt, og at ingen havde været i fare ved branden ligesom erstatningens størrelse ikke var opgjort.

Den dømte mand kommer nemlig også til at stå overfor et erstatningskrav på de de voldsomt dyre skader, som kvindens villa fik ved den påsatte brand, samt naturligvis fire opskårne dæk.

Den 56-årige erkendte i retten sin erstatningspligt, men beløbets størrelse var endnu ikke gjort op. Erstatningens størrelse vil blive afgjort ved et senere civilt søgsmål.

Manden valgte at modtage dommen.