Bypigen og bonderøven valgte eventyret i Svinkløv

SVINKLØV:Parcelhuset fra 1970'erne er netop blevet renoveret fra tag til gulv, da Martin Andersen får en idé, som han præsenterer Birgitte Hasssing Andersen for.

- Lad os drive Svinkløv Camping, lyder forslaget fra den 43-årige husbond.

Sammen med sine forældre og sin søster køber han i januar 2020 campingpladsen, der i en årrække har været ejet af Naturstyrelsen og haft skiftende forpagtere.

Det var blandt udsigten fra denne del af campingpladsen, der overbeviste Martin Andersen, om at han, sammen med sin far og søster, skulle købe campingpladsen.

Den første sæson blev pladsen drevet af den daværende forpagter, som ikke ønskede at fortsætte, og derfor stod pladsen uden forpagter til sæson 2021.

- Jeg er jo i bund og grund en bondemand, der har brug for luft omkring mig, og jeg kunne godt mærke, at det begyndte at krible i fingrene på mig, når jeg tænkte på at drive campingpladsen, siger han..

Udover den selvbestaltede titel som bondemand - opvokset i den lille by Skræm - er Martin Andersen købmand, uddannet i SuperBrugsen i Fjerritslev og vinmand. Han ejer og driver Vin & Vin på Vester Allé i Aalborg.

En fast daglig rutine for Martin Andersen er at hejse flaget.

Muligheden for eventyr

I første omgang vækker tanken om at flytte til Svinkløv ikke jubelscener hos hustruen. Med tre børn i og på vej i skole i Vestbjerg og et nyrenoveret hus, er det ikke en mulighed, mener hun.

44-årige Birgitte Hassing Andersen kan alligevel ikke helt slippe tanken. Hun kan godt lide kontakt med mennesker, servicedelen og det at gøre en forskel for andre. Samtidig ser hun en oplagt mulighed for at forene familie- og arbejdsliv, forestiller hun sig, og hun ender med at blive varm på ideen.

- Nogle gange opstår der en mulighed, som man er nødt til at gribe, og vi var nødt til forfølge det her eventyr, siger Birgitte Hassing Andersen, der blandt andet har arbejdet som dagplejer men på det tidspunkt var uden job.

I 2021 flytter familien ind i den hvidkalkede villa lige bag ved campingpladsens indgang.

- Det blev starten på et nyt liv for os. Hus i skoven, ti hektar jord med veje, træer mv. at tage sig af og 50 kilometer til arbejdet i Aalborg, konstaterer Martin Andersen lunt.

En nyinvestering er indkøb af en række hytter med telttag, hvor man får fornemmelsen af at sove i det fri men har mere komfort. Der er tilmed en lille brændeovn i teltet.

Han driver fortsat vinhandlen, men har afhændet 25 procent af forretningen til en ledende medarbejder. I højsæsonen har han udelukkende arbejdet på campingpladsen, men udenfor sæsonen er han at finde hos Vin & Vin i Aalborg. Når låsen drejes i butikken, kører han hjem og går i gang med praktiske gøremål.

- Så er jeg handyman, siger han og ser glad ud.

- Med 300 pladser og dertilhørende strømstik, er der altid noget strøm, der skal laves, graves grøfter, afløb der skal skal renses, der skal slås græs og småreparationer. Der er hele tiden noget, og jeg elsker det, siger Martin Andersen, der ofte har taget aftener og nat i brug for at følge trop med opgaverne.

Campingpladsen i Svinkløv råder over ti hektar med 300 enheder, hytter, toilet- og badefaciliteter, køkken og senest en bunker, som Martin Andersen tilfældigt opdagede, da han slog græs.

Parrets tre døtre på henholdsvis seks, ti og 13 år, går i skole i Fjerritslev og på Klim Friskole. Der er et busstop for enden af campingpladsen, og børnene tager bussen til og fra skole hver dag.

- Det sværeste for os har været at skulle flytte børnene fra de kendte rammer, men jeg synes, at det går godt, siger Martin Andersen.

Enige om de fleste ting

Selv om det reelt er uden for højsæsonen, er strømmen af campinggæster, der skal hente nybagt morgenbrød denne torsdag, konstant.

Blandt Birgittes utallige opgaver er blandt andet at bage morgenbrød og -kager.

I forvejen er der stor søgning på pladsen fra tyske og hollandske gæster. Derudover har det smukke og varme augustvejr fået sat skub i lastminute-gæsterne, der ikke er bundet af kalender og kan gribe nuet og trille afsted med campingvognen.

- Skal vi tænde ovnen igen, spørger Martin Andersen med reference til, at alt morgenbrødet er væk.

Gæsterne bestiller på forhånd, men af og til kommer der nogen, som ikke har bestilt, og dem tager Birgitte Hassing Andersen normalvis højde for ved at bage lidt ekstra. I dag er det ekstra brød revet væk.

- Nej - nu er klokken 9.30, og gæsterne har spist morgenmad, konstaterer Birgitte Hassing Andersen.

Men købmanden kan ikke dy sig. Han bager en ny portion bake off, mens fruen kigger misbilligende til. Deres lille disputs er dog ikke noget, der slår skår i glæden over at danne par arbejdsmæssigt.

- Jeg er helt vild med at arbejde sammen med min kone. Vi er enige om de store ting både privat og forretningsmæssigt. Til gengæld kan vi godt gå og mundhugges lidt om, hvorvidt vi skal tænde ovnen og varme flere rundstykker, griner Martin Andersen.

Birgitte, Martin og deres tre børn, hunden Freja og katten Leo driver Svinkløv Camping. Ægteparret Birgitte Hassing Andersen og Martin Andersen. Martin har sine rødder i lokalområdet, og ejer og driver vinforretningen Vin & Vin på Vestre Allé i Aalborg, Svinkløv d. 11 august 2022 Foto: Lars Pauli

Spørger man Birgitte Hassing Andersen, vil hun gerne arbejde endnu mere sammen med ægtemanden.

- Nogle gange kan jeg godt blive irriteret over, at han skal ind til Vin & Vin. Der er så meget, jeg gerne vil dele med ham i dagligdagen, hvor han er i Aalborg, siger hun og tilføjer, at hun ved, at det er vigtigt at supplere familiens økonomi med en indtægt udefra.

Lange dage

Birgitte Hassing Andersen varetager booking, markedsføring, driften af butikken, slår græs, laver bake off, bestiller varer, og hvad der ellers trænger sig på af gøremål. I højsæsonen starter arbejdsdagen klokken halvseks, hvor hun går i gang med at bage brød til campingpladsens gæster, og klokken 23 kan hun lukke butikken.

- Så kan jeg godt finde på at gå ombord i noget så lavpraktisk som at ordne vasketøj. Det føles godt, og jeg får tankerne på noget andet, siger hun og erkender, at der ikke er blevet den tid til familien, som hun havde drømt om.

- Det er ikke kommet bag på mig, at der skal lægges mange timer i det her. Vores børn betyder alt for mig, og hvis ikke de fungerer, så er jeg ikke god. Derfor har vi prioriteret at ansætte personale til at hjælpe med rengøring også her i butikken, men det ændrer ikke på, at der er meget at se til.

I butikken har gæsterne - naturligvis - mulighed for at forsyne sig med vin fra et velassorteret køleskab.

Heldigvis har parret stor hjælp fra Martin Andersens forældre. Moderen tager sig af blomsterne på pladsen, mens faderen hjælper med praktiske opgaver.

Som den førstefødte

I år er anden sæson, og hvor de i 2021 var lidt mere vildfarne i jobbet, er der faldet en ro på. Parret har opbygget rutiner, fundet deres vej og hver deres områder, så de supplerer hinanden på bedste vis.

- Sidste år havde jeg det, som om vi skulle have den første baby. Man ved ikke helt, hvad man går ind til, og jeg havde det på samme måde, da vi overtog campingpladsen. Det var vigtigt for mig, at ingen kunne sætte en finger på den her baby, fortæller hun og tilføjer, at hun end ikke turde at drikke et glas vin.

- Tænk nu hvis nogen ringede sent om aftenen og skulle bruge hjælp. Jeg skulle være helt klar i hovedet, siger hun med et smil.

- Nu er det andet år, og jeg har set, at babyen godt kan klare sig, siger hun og tilføjer, at hun i år da også tillader sig at drikke et glas vin af og til.

- Vi lærer hele tiden noget - tag for eksempel noget så banalt som de her kanelsnegle. Dem kan jeg jo ikke pynte med glasur, før de har har kølet af, og det betyder, at jeg skal i gang med at bage tidligere, end jeg havde regnet med, siger Birgitte Hassing Andersen med humor i stemmen, hvorefter hun lige skal hjælpe en gæst med information om, hvordan hun nemmest kommer til stranden.

Bypigen er kommet på landet

Birgitte Hassing Andersen er opvokset i Hjørring, og umiddelbart var hun spændt på, om hun kunne trives i Svinkløv, når de mørke vintermåneder satte ind, og det blev stille.

- Jeg kan godt lide kontrasten, og jeg glæder mig til, at jeg kan få tid til at skabe mig et netværk herude, siger hun og håber, at der bliver skabt mere tid til nærvær med børnene men også til at lære lokalområdet at kende.

Og så ser hun frem til, at hun igen kan få lov at lufte de højhælede.

- Jeg elsker højhælede sko, og jeg har rigtig mange af dem. Da vi flyttede herud, fik jeg lavet et walk-in, hvor jeg kunne sætte alle mine sko på hylder, og min svigerfar konstaterede "det er ikke sådan nogle, vi bruger herude på landet", griner hun, og hun må give ham ret.

De højhælede får lov til at blive på hylderne. De flade er lidt mere praktiske, når der skal løbes stærkt.

Selv om de er forholdsvis grønne inden for turistbranchen, udstråler parret ro og overskud.

- I den her branche kan man ikke planlægge sin dag, og det er skidespændende, siger Martin Andersen og vender sig mod en gæst, som godt lige vil høre, om TV2's Badehotellet er optaget i Svinkløv.

- Det er bare udenpå, jeg virker rolig, griner Birgitte Hassing Andersen.

Fremtiden kommer, og hvad den byder på, vil parret ikke spå om. Lige nu står de i spidsen for Svinkløv Camping, og det eventyr er de glade for, at de sagde ja til.

- Den her plads er en unik naturperle omgivet af skov og strand, og lige nu er det en stor del af vores liv, men vi kan ikke vide, hvordan vores liv former sig, siger Martin Andersen.