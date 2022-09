Cafe opkræver gebyr, når du køber en is eller en hotdog

BLOKHUS:Der er ingen tvivl om, at de stigende elpriser gør ondt på særligt mindre erhvervsdrivende såsom købmænd, slagterbutikker og bagerforretningen. I Blokhus har Rasmus Hundrup, der driver Iscafeen Blokhus og Iscafeen By The Sea, set sig nødsaget til at opkræve et gebyr for hver ekspedition, der foretages.

Eksempelvis koster det kunden tre kroner ekstra, hvis købet er mellem 0-49 kroner, lyder købet på et beløb mellem 50-149 kroner, koster det seks kroner ekstra i energitillæg mens køb, der overstiger 150 kroner, bliver tilført et ekstra tillæg på ni kroner.

Kunderne er "advaret" om, at der opkræves et energitillæg pr. køb.

Det betyder, at køber man eksempelvis to franske hotdogs, som koster 70 kroner i alt, bliver der lagt seks kroner oveni, så regningen ender på 76 kroner.

- Vi er tvunget til at reagere, hvis vi også skal være her til næste sæson. Siden foråret er vores udgifter til strøm steget med over 300 procent, siger Rasmus Hundrup.

De stigende energipriser kommer i kølvandet på to år med flere nedlukninger på grund af covid-19, herefter fulgte stigende fødevarepriser og senest elprisernes himmelflugt.

De stigende omkostninger til energi kaster tunge skyer over de mindre erhvervsdrivende.

- Det er en ond spiral, der ikke virker til at få ende, og gør vi ikke noget, risikerer vi simpelthen, at vi må lukke, konstater Rasmus Hundrup.

Tillægget blev indført for godt en måned siden, og overordnet set har der været forståelse fra kunderne i forhold til, at de også bidrager til de stigende el-udgifter.

- Vi forhørte os hos vores stamgæster, og de synes, at det var en god idé. Vi er meget taknemlige for den opbakning, vi har fået og den forståelse, vi har mødt fra vores kunder, siger Rasmus Hundrup.

- Fremfor at udregne en procentdel af den samlede ordre, har vi, for at gøre det nemt for personalet, valgt at inddele det i tre niveauer, siger han og tilføjer, at det ekstra gebyr ikke har haft nævneværdige konsekvenser for antallet af ekspeditioner.

Cafeen midt på torvet plejer sædvanligvis at holde åbent frem til og med uge 42, men på grund af stigende omkostninger er cafeen nu lukket for sæsonen.

For at reducere omkostningerne til drift har Rasmus Hundrup besluttet at lukke Iscafeen Blokhus, der ligger på torvet i Blokhus, før tid. Normalt har begge cafeer åbent til og med uge 42, men nu er det udelukkende cafeen på stranden, hvor man kan forsyne sig med is og caféretter.

- På den måde sparer vi personalekroner, som i stedet kan gå til strøm. Det er ikke optimalt, men det er nødvendigt, siger han.

Hos HORESTA, som er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, får man løbende henvendelser fra medlemmer omkring indførelse af energitillæg. De kommer dog primært fra overnatningsvirksomheder, oplyser erhvervsjuridisk chef, Kaare Friis Petersen.

- Det står virksomhederne frit for, om de vil vælge at lægge et tillæg på regningen. Det er dog vigtigt, at de tydeligt informerer kunderne om beslutningen, og så skal tillægget kunne begrundes og forsvares, siger Kaare Friis Petersen.