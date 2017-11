Campingplads bliver til feriepark

SALTUM: Hvad gør man, når campingpladsen får færre gæster? Man kommer i tanke om, at ens plads ligger på sommerhusgrunde og lægger en plan for at bygge op mod 80 sommerhuse på jorden. Husene skal dele faciliteter med den formindskede campingplads - et projekt, som ejer Jette Holt beskriver som "in between" (midt imellem).

- Husene bliver for folk, der vil have et rigtigt sommerhus, men også gerne vil have campingpladsens faciliteter. Ved at beholde 150 pladser til campisterne bevarer vi campingkulturen, men i en unik blanding med sommerhuse, fortæller Jette Holt.

De fleste campingpladser i Danmark ligger på landbrugsjord, hvor der ikke må bygges sommerhuse, og det er da også Saltum Strand Campings særlige zoneforhold, der gør, at den nye feriepark ligger lige til højrebenet.

- Da vi købte campingpladsen i 2005, sagde mægleren godt nok noget om, at den lå på sommerhusgrunde, men det hæftede vi os ikke ved. Vi havde købt en campingplads, og nu skulle vi drive en campingplads. Men vi kom i tanker om det efter at have siddet i receptionen i tre år og kigget ud på regnen, mens vi tænkte, at noget må gøres, siger Jette Holt.

De op til 80 sommerhuse skal sælges, inden de bygges - et såkaldt projektsalg. Husene bliver mellem 60 og 90 kvadratmeter store og kommer til at ligge ganske tæt.

Ejerforpligtelser

- Husene kommer til at ligge tættere på hinanden, end sommerhuse ellers gør her i området, men vi vil planlægge efter, at det enkelte hus ligger så ugenert som muligt, siger Jette Holt.

Køberne, der kommer til at eje husene, men ikke jorden, skal forpligte sig til at leje huset ud i op til 45 uger om året. Planen er, at lejeindtægterne kan betale afdragene på det lån, som køberen har optaget.

- Målet er at udleje husene i omkring 20 uger om året, og det skulle gerne kunne dække lånene for ejeren, så husene bliver selvfinansierende. Sådan er planen i hvert fald lige nu, siger Jette Holt.

Husets ejer har ret til at bruge huset fem-syv uger om året efter eget valg. Husene bliver vedligeholdt udvendigt, der bliver slået græs og gjort rent efter hver udlejning. Konceptet er kendt fra blandt andet Lalandia i Billund og fra Rønbjerg Feriecenter.

Jammerbugt Kommunes teknik- og miljøudvalg bakkede mandag op om planerne.