Campingplads-ejere snuppede iværksætterpris

JAMMERBUGT: I Jammerbugt Kommune blev "Årets Iværksætterpris" uddelt tirsdag aften.

Fire kandidater var nomineret, men det blev Blokhus By Camping - drevet af Inge Vestergaard og Karsten Jepsen - der løb med hæderen.

I nærheden af 100 lokale erhvervsfolk deltog i kåringen, der fandt sted i Kulturhuset Blokhus.

Det er ottende gang, at årets iværksætterpris uddeles af Vækst Jammerbugt, og om baggrunden for, at hæderen denne gang skulle tilfalde campingpladsen, sagde erhvervsforeningens formand, Brian Bertelsen, blandt andet:

- Nøgletal og væsentlige parametre er steget markant det seneste år. Det væsentlige fokus på udvikling overskygger ikke hensynet til at drive en fornuftig forretning. Der er tale om en iværksætter, der fremstår som rollemodel for andre, fastslog Brian Bertelsen.

De øvrige nominerede var Jysk Betonrenovering, Børnenes Univers og S.E.P. Nord.

Læs mere om prisuddelingen i onsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende.