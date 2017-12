Campingplads får nye ejere

BLOKHUS: Blokhus Klit Camping har fået nye ejere. Det er ejerne af Blokhus By Camping, Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, der har købt campingpladsen af de hidtidige ejere Robby og Lene Pedersen.

Robby og Lene Pedersen har ejet campingpladsen lidt syd for Blokhus i 14 år, men har nu valgt at søge nye udfordringer og samtidig at flytte tættere på deres børn på Sjælland.

De nye ejere Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, som i forvejen ejer Blokhus By Camping, ser gode muligheder for at drive de to campingpladser sidestillet.

Pladserne er forskellige og kan dermed tilbyde forskellige former for campingliv.

Inge Vestergaard oplyser, at de nye ejere naturligvis tilfører parrets værdier og standarder til begge pladser, så forskellene primært vil være at finde i pladsernes beliggenhed og indretninger.

- Vi startede vores campingeventyr i Svinkløv, hvor vi i tre år var forpagtere af Svinkløv Camping, som hører under Skov- og Naturstyrelsen. Efter tre år der overtog vi Blokhus By Camping, og nu tre år senere igen, overtager vi så Blokhus Klit Camping. Der skal ske noget nyt i vort campingliv hvert tredje år, lyder det med et smil fra Inge Vestergaard.

Fælles hjemmeside

- Vi regner med i løbet af få dage at få en ny fælles hjemmeside for de to campingpladser under navnet "Camping i Blokhus". Her vil interesserede kunne læse om det alt sammen, fortæller den nu dobbelte campingpladsejer.

Hun oplyser, at der i januar og februar bliver inviteret til Åben Campingplads på Blokhus Klit Camping.

Her vil der være mulighed for at møde de nye ejere og få en snak med dem om campingpladsens fremtidige udvikling.

Parret deltager også på Camping 2018 i Aalborg Kongres og Kulturcenter fra 9. februar til 11. februar.