Chef fik ni måneders løn, selvom hun selv ville stoppe - nu reagerer politikere

JAMMERBUGT:Ni måneders løn og en ekstraordinær pensionsindbetaling svarende til tre måneders løn. Sådan lyder den lønmæssige del af den fratrædelsesaftale, som Jammerbugt Kommune har indgået med tidligere sundheds- og arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.

En aftale, der blev indgået, selvom det udadtil også er blevet meldt ud, at Jannie Knudsen selv ønskede at stoppe samarbejdet, og at kommunen havde imødekommet det ønske.

Og det gyldne håndtryk, der samlet svarer til en årsløn, vækker undren blandt nogle af de lokale politikere.

Heriblandt Jørgen Ravn (K), der sidder i økonomiudvalget. Til næste udvalgsmøde vil han derfor have en redegørelse for, hvorfor man fandt det nødvendigt at indgå sådan en aftale med en chef, der selv ønskede at stoppe.

- Hvis det er praksis, så skal vi have det stoppet.

Ifølge Jørgen Ravn vil han have en forklaring, han køber. Også selvom han ikke nødvendigvis må videreformidle den forklaring til skeptiske borgere efterfølgende.

- Det kan godt være, jeg ikke må fortælle forklaringen. Men så kan jeg sige, den er god nok.

- Jeg forstår de borgere, der undrer sig. Hvis man ønsker at stoppe, hvorfor skal man så have ni måneders løn med i baglommen? Spørger Jørgen Ravn Christensen (K). Arkivfoto: Lars Pauli

Forstår det ikke

Jørgen Ravns undren bakkes op af Merete Fuglsang Hansen fra Lokallisten Jammerbugt.

Hun sidder netop i beskæftigelsesudvalget, hvor Jannie Knudsen, som arbejdsmarkedschef, deltog i udvalgsmøderne.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt. Hun har selv ønsket et andet job. Det har vi alle ret til, og man skal ikke være stavnsbundet. Men det er ikke ensbetydende med, at man skal have ni måneders løn med ud ad døren.

Merete Fuglsang Hansen mener selv, det er voldsomt at give ni måneders løn og en ekstraordinær pensionsindbetaling. Også set i lyset af, at Jammerbugt Kommune samtidig skal spare penge.

- Jeg kan godt forstå, hvis den almindelige borger tænker: ”hvad sker der lige her”?

Merete Fuglsang Hansen (Lokallisten) forstår ikke, hvorfor kommunen har indgået sådan en fratrædelsesaftale med en chef, der udadtil selv ønskede at stoppe samarbejdet. Arkivfoto: Lars Pauli

Ikke en normal sag

Ifølge Socialdemokratiets gruppeformand, Diane Aarestrup, der også sidder i økonomiudvalget, ville hun under normale forhold heller ikke mene, at en aftale som denne er rimelig. Men ifølge hende er sagen bare langt fra normal.

- Det er også en chef, der har stået model til rigtig, rigtig meget, og som ikke stopper, bare fordi hun har lyst til at stoppe, men fordi presset måske er blevet for stort.

Jannie Knudsen blev sammen med forvaltningsdirektør Hanne Madsen sidste år anklaget for at skabe et dårligt arbejdsmiljø og manipulere med økonomien.

Både kommunaldirektøren og borgmesteren afviste anklagerne.

- Vi har politisk ikke kunnet beskytte godt nok, siger Diane Aarestrup (S) oven på sagen om anklager mod forvaltningsledelsen. Arkivfoto: Torben Hansen

Så når man har været udsat for sådan et pres, så er det fair, at man giver sådan en lønkompensation i en fratrædelsesaftale?

- Det er jo en forhandling, og den er jeg ikke en del af, hverken som gruppeformand eller som del af økonomiudvalget.

Diane Aarestrup medgiver, det er en høj kompensation, men forklarer, at de nu må vende sagen i økonomiudvalget.

- Jeg tænker, det er vigtigt, at vi får snakket sammen og forventningsafstemt omkring de her situationer. Nu er det her en atypisk situation, for det er ikke normal praksis, at man får ni måneders løn, når man selv ønsker at stoppe.