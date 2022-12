Endnu en chef forlader kommunen - har kun haft posten i få måneder

JAMMERBUGT:Det har igen vist sig at være svært for Jammerbugt Kommune at holde på de medarbejdere, der sidder på posten som sekretariatschef for Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen.

Efter få måneder på posten har også Flemming Staun valgt at sige op. Det bekræfter borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Den centrale chefpost i kommunens magtfulde forvaltning gik tidligere under navnet ”leder af forvaltningsservice”.

Siden marts 2014 har syv mennesker haft jobbet, inklusive Flemming Staun. Og den, der har haft jobbet i længst tid, besad kun stillingen i lidt over halvandet år.

- Jeg synes, det er ærgerligt i forhold til, at det, vi ønsker på den post, er stabilitet, udtaler borgmesteren oven på opsigelsen.

Hvorfor er det svært at fastholde medarbejdere i den stilling?

- Det ved jeg ikke. Jeg sidder ikke på Brovst Rådhus. Vi har sagt, at det, der er det politiske mål og ønske, er, at der er stabilitet omkring den post. Hvorfor det ikke lykkes, ved jeg ikke noget om.

Beskyldt for dårligt arbejdsmiljø

Når kontinuiteten på den post er interessant, skyldes det, at den øverste ledelse i forvaltningen tidligere i år blev beskyldt for at skabe et dårligt arbejdsmiljø baseret på frygt. Beskyldningerne kom fra den tidligere stabschef i kommunen, Michael Binderup. De blev dog afvist af både kommunaldirektøren og borgmesteren.

Den politiske behandling af Binderup-sagen, som politikerne kalder den, tog dog flere uger og endte i den samlede kommunalbestyrelse. Her besluttede et flertal at fortsætte samarbejdet med de to udskældte chefer, samt at der fremadrettet skulle være et øget fokus på økonomistyring og godt arbejdsmiljø, ligesom en trivselsmåling blev rykket tættere på.

Den trivselsmåling er siden blevet lavet, og den er ifølge borgmesteren god på alle fire rådhuse.

- Så jeg tænker, vi har et rigtig godt arbejdsmiljø på alle fire rådhuse og i alle fire forvaltninger. Det er i hvert fald det, vores trivselsmåling siger, også den i Brovst.

Du sagde, det var op til ledelsen på Brovst Rådhus at sikre større kontinuitet på den her post – hvad tænker du om deres indsats, nu hvor chefen har sagt op og hellere vil noget andet?

- Jeg tænker, de har gjort, hvad de kunne for at fastholde ham i jobbet. Det er i hvert fald det, vi har aftalt med direktøren.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Flemming Staun og direktør for SSB-forvaltningen, Hanne Madsen, men det har ikke været muligt.