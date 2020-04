Christians søn græd efter håndvask i skolen: Se, hvor hårdt det gik ud over hans hænder

BIERSTED:Da Christian Breinholt Sørensens søn Konrad på otte år kom hjem fra skole fredag eftermiddag, var det tydeligt at barnefingrene havde været ofre for en ualmindelig grundig gang håndvask.

Fra håndleddene og ned var der rødt udslæt, der sad som tydelige spor efter den hårdhændede behandling under vandhanen.

Christian smurte straks creme på sønnens ødelagte fingre, og det var tydeligt at Konrad var i smerter.

- Han er normalt en hårdfør dreng, men det her var for meget for ham, siger Christian Breinholt Sørensen fra Biersted.

Han er selv ansat i sundhedsvæsenet, og kender derfor en del til håndvask og ved, hvor vigtigt det er at passe godt på sine hænder.

- Børnene er så grundige, når de får at vide, at de skal være det. Men hænderne kan slet ikke holde til, at du vasker dem så grundigt op til ti gange om dagen under varmt vand, siger han og fortsætter.

- Det minder jo om en kirurgisk håndvask.

Håber at skolen ændrer praksis

Christian Breinholt Sørensen bebrejder ikke skolen eller Sundhedsstyrelsen, men han håber, at han ved at fortælle, hvordan det er gået med Konrad, får gjort opmærksom på, at der også er en bagside af medaljen med den øgede håndhygiejne.

- Børnene er pligtopfyldende, så når vi siger, de skal vaske hænder grundigt - så gør de det, uden at tænke på at det kan få alvorlige konsekvenser for deres hænder, siger Christian Breinholdt Sørensen.

Han håber, at skolerne investerer i noget håndsprit med glycerol, som er mere skånsomt og noget creme, så børnene ikke risikerer at få ødelagt hænderne.

Og så har han undervist Konrad i, hvordan han vasker hænder på den mest skånsomme måde.

- Jeg har sagt til ham, at han skal vaske hænder i koldt vandt og at det ikke skal være lige grundigt hver gang, og så må jeg tage snakken med skolen, hvis de synes det bliver et problem, siger Christian Breinholt Sørensen.