Christine deltog i tv-program: Det blev starten på en ny karriere

FJERRITSLEV:Det lå ikke lige for, at Christine Thuesen skulle ende som keramiker med eget værksted og et netværk af forhandlere, som sælger hendes håndlavede produkter.

Hun er uddannet blomsterdekoratør og har læst samfundsfag og psykologi på universitetet i Aalborg. Men ved et tilfælde kastede hun sig over keramik, som i dag er blevet hendes levevej.

For at skabe et frirum i en travl hverdag med børn og pligter, fandt Christine Thuesen ro ved at arbejde med ler. På et tidspunkt fangede hendes opmærksomhed et opslag, hvor det handlede om at lege med ler.

Hun responderede på det, og før hun vidste af det, var hun indkaldt til casting på tv-programmet "Keramikkamp".

- Jeg var ikke helt klar over, at jeg havde fået tilmeldt mig en tv-dyst, men jeg kom til casting og blev udvalgt som en af ti, der skulle medvirke i programmet, siger Christine Thuesen.

Christine Thuesen er ikke bange for en udfordring. Senest har hun været i gang med gulvet i den nye butik. Der måtte 42 poser flydespartel til, og det har hun selv stået for at få lagt ud.

Gennem flere måneder i 2018 valfartede hun til optagelser på Kählers gamle fabrik i Næstved, hvor deltagerne dystede om at blive kåret til Danmarks hobbykeramiker.

- Der gik mange timer med optagelser, og det var sindssygt hårdt, men det var sjovt og meget lærerigt, siger Christine Thuesen.

Christine Thuesen har også planer om at afholde keramikkurser og workshops.

Hobby blev levevej

Hun er født og opvokset i Aarhus, men kærligheden førte hende nordpå. I dag bor hun i Fjerritslev med sine to døtre på henholdsvis 11 og 16 år.

Hendes medvirken i "Keramikkamp" gav hende mod til at forfølge en drøm om at blive selvstændig og leve af sin hobby.

- Det gav mig blod på tanden, og jeg besluttede, at jeg ville forsøge at skabe mig en levevej, siger Christine Thuesen.

I 2019 åbnede Christine Thuesen butik på privatadressen, og 30. januar i år slog hun dørene op til et værksted med keramikovn og tilhørende butik på Vestergade.

Her bliver man mødt af en udstilling af sæbeskåle, kopper, vaser, lysestager mv. alt sammen formet af Christine Thuesens hænder. Planen er også at afholde keramikkurser og workshops for både lokale og turister.

- Mit varemærke er en "Kombistagen", som jeg fandt på, da jeg medvirkede i "Keramikkamp", og som jeg vandt titlen som “Ugens keramiker” med, siger hun.

Christine Thuesens varemærke er "Kombistagen", som kan fungere både som vase og som lysestage,

- Den er inspireret af min baggrund som blomsterdekoratør, hvor jeg har kombineret en lysestage og en vase.

Udover den fysiske butik samarbejder Christine Thuesen med 13 forhandlere rundt om i hele Danmark og yderligere syv-otte forhandlere er på vej.

Og det kan være svært at følge med efterspørgslen, erkender Christine Thuesen.

En overgang havde hun en medarbejder ansat til at bistå hende i værkstedet, men det var ikke hensigtsmæssigt.

- Det er meget personligt keramik, og derfor har jeg det bedst med, at det er mine hænder gennem hele processen, siger Christine Thuesen, der udover værkstedet også vil åbne for keramikkurser og workshops for både lokale og turister.

Handmade by Christine Thuesen