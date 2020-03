Corona - her finder du info fra kommunen

JAMMERBUGT KOMMUNE: Corona har lukket landet ned, og det får betydning for alle.

Bor du i Jammerbugt Kommune, og har brug for at vide, hvad det betyder for eksempelvis børnepasning, sundhedspleje, offentlig transport og meget mere, så er de oplysninger nu samlet online på kommunes hjemmeside.

Allerede onsdag aften gik flere medarbejdere i Jammerbugt Kommune nemlig i gang med at få alt det praktiske på plads i forhold til alle de områder og ydelser, som må og skal være i drift i de næste to uger.

Det oplyser kommunen, der følger regeringens beslutning om, at alle offentlige ansatte i størst muligt omfang arbejder hjemmefra for at begrænse coronasmitte.

- Alle borgere har fået, og er ved at få, direkte besked fra de institutioner eller afdelinger, de har kontakt med i dagligdagen. Undtaget er store dele af social-, sundheds- og ældreområdet, dele af skole- og dagtilbudsområdet og et nødberedskab i administrationen, lyder det.

Information samlet ét sted

Jammerbugt Kommune har samlet generelle informationer om, hvordan de håndterer driften af de områder, som må og skal opretholdes.

Den er på kommunens hjemmeside, som opdateres løbende.

Ved tvivlsspørgsmål kan kommunens hovednummer 7257 7777 også kontaktes.

For at mindste risikoen for smitte, aflyser Jammerbugt Kommune også alle borgerrettede møder og arrangementer.

- Vi har samlet en liste med de arrangementer, som kommunen er arrangør af online på jammerbugt.dk ligesom kommunens Facebook-side bliver brugt til at få budskaberne bredt ud om aflysninger og udsættelser.

Administrationsbygningerne i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup er lukket fra fredag 13. marts og 14 dage frem. Kommunens omstilling er åben alle 14 dage på sædvanlig.

- Ved uopsættelige henvendelser til Borgerservice kan du ringe på tlf. 7257 7777 for at aftale møde for personlig betjening, oplyses det.Frey