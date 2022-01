Corona lægger plejehjem ned: - Det er det værste sted af alle

JAMMERBUGT:Omikron spreder sig med lynets hast og den stigende smitte kan få store konsekvenser, hvis den fortsætter med samme hastighed.

Det slår borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V), fast.

- Vi er pressede. Det er vi.

Selvom kommunen på landsplan ligger i den bedste halvdel, er incidenstallet stadig rekordhøjt. Mandag 518 nye tilfælde de seneste syv døgn. Det giver et incidenstal på 1357. Dagens tal er dog underestimerede pga. af problemer med indrapporteringen af 60.000 prøvesvar. Det oplyser Statens Serum Institut.

- Vi ligger på et højt tal. Det er rigtigt mange nysmittede, så vi står hverken værre eller bedre end resten af landet, så det handler bare om at være klar, siger Gade.

Smitten har før sneget sig ind på forskellige plejehjem, hvor den er svær at slippe af med igen, når først den kommer indenfor dørene. Det er også tilfældet nu.

- Kaas Plejecenter er voldsomt ramt. Der er mange smittede både blandt beboerne og personalet, fortæller borgmesteren.

Da det er et plejecenter, hvor alle 22 pladser er forbeholdt demente, rammer smitteudbruddet her ekstra slemt.

- Det er mennesker, som i den grad har brug for omsorg. Det er det værste sted af alle, der kunne blive hårdt ramt.

Indtil videre er situation på plejecentret under kontrol - bl.a. med hjælp fra personale fra andre plejehjem.

- Vores medarbejdere har efterhånden vist, at de er utroligt gode til at rykke sammen i bussen og hjælpe hinanden, roser Gade kommunens ansatte.

Smittede pædagoger

Et andet sted, hvor borgmesteren følger smitteudviklingen med spænding de kommende dage, er på skolerne og i daginstitutionerne.

- Her er pædagogerne også mere smittede end andre. Det kan ret hurtigt skabe nye udfordringer nu, hvor børnene kommer tilbage i vuggestue, børnehave og skole. Der kan vi virkelig blive ramt.

Derfor spår han, at kommunen i den nærmeste fremtid får brug for ekstra hænder.

- Det er nu, man skal melde sig til jobbanken, lyder opfordringen til ledige med relevante kompetencer.

Samtidig kan det blive nødvendigt at sende kommunalt ansatte ud i andre job end dem, de egentlig er ansat til. Kommunen har fx tidligere omskolet hjemsendte kantinemedarbejdere til hjemmeplejen.

- Vi har en del andre faggrupper, som er hjemsendt. Her har vi før haft succes med at få dem ud i andre funktioner, og det kan blive nødvendigt igen. Vi får brug for al den fleksibilitet fra medarbejderne, som overhovedet er mulig, siger han.

Tirsdag morgen mødes beredskabsgruppen for at vende den nuværende situation.

- Vi vil også drøfte, hvad vi kan gøre, hvis smitten fortsætter, som den gør lige nu. Vi skal naturligvis have den bedst mulige dækning, men vi skal også være realistiske.

Her kan nødpasning for vuggestue- og børnehavebørn muligvis komme på tapetet, fortæller borgmesteren.

- Nogle forældre kan måske godt passe deres egne børn. Vi kan komme ud i en situation, hvor vi må holde begrænset åbent, ligesom vi gør i ferier.