Coronaudbrud: Kollerup-Fjerritslev Sogn nedlukkes omgående

FJERRITSLEV: Med et incidenstal på 585, 22 nye smittede i den seneste uge og 2,5 procent positive blandt alle testede, opfylder Kollerup-Fjerritslev Sogn alle tre kriterier for at en hurtig og lokal nedlukning.

Som led i planen for genåbningen af Danmark er der udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik, hvis der sker en lokal stigning i smittede med covid-19. De kriterier er som følge:

· Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge

· Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage

· Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Nedlukningen fra 13 april vil fortsætte indtil sognet har været under niveauet for ét af ovenstående parametre i en uge i træk. Det sker for at bevare kontrollen over covid-19, så smitteudbrud håndteres hurtigt, og undgår at sprede sig.

Smittekilde er fundet

Jammerbugt Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og kommunens sundhedsteam arbejder intensivt på at smitteopspore og rådgive om selvisolation, hygiejne, test med videre.

- Vi har set en stor stigning, som primært stammer fra Fjerritslev Gymnasium, som desværre har fået bægeret til at skvulpe over, lyder det fra borgmester Mogens Chr. Gade.

Fjerritslev Gymnasium opdagede flere smittetilfælde i påskedagene, og var hurtige til at reagere på udbruddet. Mogens Chr. Gade fortæller, at kommunen allerede er kommet langt med at opspore og få folk i selvisolation.

- Vi har et velfungerende sundhedsteam, som har været på forkant med situationen. Derfor tror jeg også, at vi er ved at have inddæmmet smitten, og nedlukningen ikke bliver længere end nødvendig, siger han.

Som en del af modellen for den midlertidige nedlukning, er kommunerne forpligtede til nedlukke følgende institutioner i sognet midlertidigt:

Alle grundskoler (nødpasning for 0.-4. klasse)

Alle SFO’er og klubtilbud (SFO’er vil dog være åbne for nødpasning)

Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter

Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Undtagelserne

En undtagelse er blandt alle dagtilbud for 0-6-årige. Ligeledes gælder det for efterskoler, kosttilbud med videre og folkehøjskoler undtages også nedlukning. Der opfordres dog kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.

Lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug er undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Nedlukning af sogne skal ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.