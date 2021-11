Cyklist alvorligt skadet efter påkørsel - bilist troede, han havde ramt et dyr

FJERRITSLEV:En 27-årig mand troede han havde ramt et dyr, da han tidligt om morgenen 6. oktober sidste år lavede en overhaling i sin bil på Aggersundvej ved Fjerritslev og ramte noget.

Derfor kørte han i første omgang videre uden at stoppe - han vendte dog kort tid efter om og kørte tilbage til ulykkesstedet.

Sådan forklarede den 27-årige i Retten i Hjørring, hvor han mandag var tiltalt for at have kørt en kvindelig cyklist ned.

For da han vendte tilbage til ulykkesstedet gik det hurtigt op for ham, at det ikke var et dyr, han havde ramt - men derimod en modkørende cyklist.

Og cyklisten kom alvorligt tilskade ved ulykken. Hun fik blandet andet flere brud, hjernerystelse og nervesmerter, og hun får formentlig varige mén.

Den 27-årige blev idømt 30 dages betinget fængsel for overtrædelse af færdselsloven, for ikke at have standset straks efter ulykken samt for uagtsomt at forårsaget betydelig skade på cyklisten, oplyser anklager Morten Sønderby.

Dommen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, og derudover blev han frakendt kørekortet i halvandet år.

Den 27-årige valgte at modtage dommen.