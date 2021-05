Da efterskole advarede om larmende elever, gik byens borgere til tasterne

AABYBRO:"Fest I nu bare løs! Det har de unge mennesker fortjent".

"Alle, der husker lidt fra ungdommen, vil selvfølgelig nyde jeres fest".

"Vi håber, der bliver vejr til, at vi kan sidde på terrassen og nyde musikken og lyden af glade unge mennesker".

"Vi har altid nydt musikken og den livsbekræftende latter, der følger med, og i den her corona-tid er det bare endnu bedre".

Sådan lød nogle af kommentarerne, der kom til det Facebook-opslag, som forstander på Aabybro Efterskole, Esben Mathiasen, lagde op i byens Facebook-gruppe fredag aften.

I opslaget informerede han byens borgere om, at weekendens gode vejr ville betyde udeaktiviteter for efterskolens elever, som højst sandsynligt også ville være i godt humør og høre høj musik.

- Det var egenligt bare en god servicemeddelelse til folk. Det var det, der var intentionen, siger forstanderen.

- Hvis du som nabo har et lille barn, der sover eftermiddagslur, kan man måske stille barnet på den anden side af huset, i stedet for at stille det ud mod vores idrætsplads, for at undgå, det bliver vækket.

Mange af byens borgere ønskede skolens unge mennesker en god weekend. Foto: Aabybro Efterskole

Giver liv i byen

Der var ikke lagt noget særligt program for weekenden, men Esben Mathiasen har erfaring med, at når vejret er godt, finder elever og lærere ofte på aktiviteter udenfor, hvor der er musik indblandet.

I opslaget stod et telefonnummer, som naboer eller andre kunne ringe til, hvis man blev generet af larmen. Hvad Esben Mathiasen ved af, kom der dog ingen henvendelser.

Til gengæld fik opslaget en masse likes og kommentarer med sig fra borgere, som ønskede de unge mennesker en god weekend, og som mindede hinanden om, at de også selv har været unge engang.

Forstanderen oplever da også, at langt de fleste borgere bakker op om efterskolen og de aktiviteter, de laver.

- Vi får rigtig mange gode tilbagemeldinger. Folk er generelt glade for, at der er en efterskole i byen, fordi vi har nogle faciliteter, som rigtig mange er glade for at kunne benytte sig af en gang i mellem, og det giver noget liv i byen, at der er en efterskole. Jeg har nærmest kun positivt at sige, siger han.

I dialog med naboer

Et par enkelte borgere gjorde det i opslagets kommentarspor klart, at de ofte oplever larm fra efterskolen. Det oplever forstanderen dog ikke som et generelt problem.

- Jeg tror måske mere, at der er uenighed om, hvad man kan forvente af larm eller uro, når man er nabo til en skole. Vores elever gør engang imellem nogle ting, som ikke er helt hensigtsmæssige, hvor vi er nødt til at opdrage på dem. Det gør vi som regel fra starten af året, siger han.

- Men at gå igennem et år uden at der vil være nogle ting, hvor de bliver forstyrrende, eller der ryger en ting over i en nabohave, det er nok urealistisk, påpeger han.

Efterskolen har gennem de seneste år lavet en række tiltag med det formål at tage hensyn til naboerne. Det gælder blandt andet, at fodboldkampe er blevet flyttet til stadion, at aften- og nattilsynet er blevet udvidet, og at store musikafspillere er blevet forbudt. Desuden minder skolen eleverne om, at der er naboer at tage hensyn til.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå at genere og for at gøre de ting, der kan lade sig gøre for at foregribe situationerne, fastslår Esben Mathiasen.

Selvom han har svært ved at se, hvad efterskolen yderligere kan gøre, vil han gerne i dialog med de borgere, som føler sig generet, så skolen kan snakke med eleverne om det.