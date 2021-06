Da hun så skiltet, tog hun affære: - Det kan man ikke være bekendt

GJØL:- Jeg følte bare ikke, det repræsenterede Gjøl.

Sådan beskriver gjølbo Kristina Andersen følelsen, der ramte hende, da hun i weekenden så byens klovne-trold påført et skilt med skriften: ”Sammen gør vi Gjøl grimmere”.

- Vi arbejder jo meget for, at byen skal være et attraktivt sted at være. Når der kommer turister sådan en sommerdag, så viser det bare, der er et cirkus på Gjøl, når man begynder på det her. Som om der er en splid.

Og det er bestemt ikke tilfældet, ifølge Kristina Andersen. Derfor valgte hun at rykke skiltet af og brække det i stykker. Historien skrev hun i et opslag i Gjøls lokale Facebook-gruppe vedlagt et billede af trolden og skiltet. Opslaget har fået en del reaktioner fra andre lokale, der bifalder Kristinas skilte-reaktion.

Netop sammenholdet, som kommer til udtryk på Facebook, er noget af det, Kristina synes kendetegner Gjøl.

- Alle tager sig af hinanden, passer på hinanden, og vi kender hinanden på kryds og tværs. Det er rart at kunne køre ned gennem byen og hilse på hinanden, fortæller hun og uddyber:

- I Gjøl-gruppen kan vi hjælpe hinanden. Er der nogen, der mangler en trailer, så skriver man bare derinde, så går der to minutter, og så skriver nogen, at man kan låne deres.

Ikke i orden

Kristina, der selv har boet næsten hele sit liv på Gjøl og har hele sin familie der, synes, at skiltet på trolden signalerer noget forkert over for folk, der kommer kørende ind i byen. Hun ser skiltet som en provokation.

- Jeg synes simpelthen ikke, man kan være det bekendt. For den her trold er sat op i en god mening lige foran skolen. Jeg ved, dem der har flyttet på den, gør det kun for at glæde de børn, der går på skolen, siger hun med henvisning til, at trolden fra tid til anden bliver flyttet lidt rundt for hyggens skyld.

Tidligere har der dog også i Gjøl været en debat om, hvorvidt klovne-trolden nu var køn eller burde stå fremme i byen.

Er det ikke bare for sjov, der er nogen, der har sat skiltet på trolden?

- Jo, det er det nok, men jeg synes stadig, det var en provokation, og jeg synes også, det signalerer noget forkert.

Ikke nok med at skiltet signalerer noget forkert, så passer det heller ikke, at byen er grim, hvis man spørger Kristina Andersen.

- Gjøl er jo en smuk by lige ved naturen og ned til vandet.