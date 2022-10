Dåbsattesten taler sit tydelige sprog: Nu har han lukket efter mere end 40 år

HUNE:Søndag blev det uigenkaldeligt sidste brød langet over disken, og forude venter nu en periode med oprydning og nedlukning.

- Beslutningen om at lukke blev truffet allerede sidste år og sker helt frivilligt. Jeg er fyldt 69 år og føler, at tiden er inde til at stoppe. Jeg ønsker at få mere tid til min familie, til at rejse mere og til i det hele taget at have fri som alle andre, siger Poul Bjerg og understreger, at lukningen ikke beror på den nuværende energikrise, som udfordrer mange erhvervsdrivende.

- Min beslutning skyldes ene og alene det tal, der står på min dåbsattest. Jeg har været med så længe, at jeg både har oplevet kartoffelkuren, finanskrisen, covid-19 og denne her krise. Det er udfordringer, man som erhvervsdrivende må forholde sig til, siger han. Efter at bageriet i september annoncerede dagen for lukningen på Facebook, er det strømmet ind med hilsner fra såvel danske som udenlandske gæster via e-mail, Facebook og personligt.

- De seneste 10 dage har vi fået rigtig mange tilkendegivelser fra kunder, som er kede af, at vi lukker. En del ældre kunder, som kender bageriet fra dengang min far drev det, er kommet forbi for at hilse på. De synes alle, det er træls, at vi lukker, og det varmer selvfølgelig, siger Poul Bjerg der er født og opvokset i Hune.

Poul Bjerg og Ove Klovnhøj har siden 1982 arbejdet sammen i Hune Bageri. Nu er det slut, men venskabet består.

Som 16-årig forlod han byen og flyttede til Aalborg, hvor han kom i lære hos Konditori Kristine. Herefter gennemførte han en realeksamen og læste til levnedsmiddeltekniker. I 1982 vendte han retur til Hune, da faderen blev syg, og i 1985 overtog han bageriet, som gennem årene har udviklet sig. Det er bygget om og udvidet adskillige gange med blandt andet en café, og Poul Bjerg er også initiativtager til de populære søndagsmarkeder i Hune. Han har aldrig fulgt strømmen, men har altid gået sine egne vegne.

- Når de andre ville sælge øl, ville jeg sælge kaffe, siger han.

Godt makkerskab

Gennem alle årene har bagersvend Ove Klovnhøj været en vigtig makker i bageriet. I sommeren 1982 blev han ansat i en midlertidig stilling, men allerede i februar 1983 blev han fastansat og kan nu se tilbage på 40 år på samme arbejdsplads. Der er ikke faldet mange knubbede ord mellem de to. Derimod har de komplementeret hinanden på bedste vis i driften og udviklingen af Hune Bageri. 60-årige Ove Klovnhøj har stået for alt det praktiske, mens Poul Bjerg har varetaget det administrative.

- Ove er lige så stor en del af bageriet, som jeg er. Han har været en krumtap her i bageriet, siger Poul Bjerg.

Poul Bjerg og Ove Klovnhøj har arbejdet side om side i 40 år, og har planer om fortsat at mødes til en gåtur eller til en gang rugbrødsbagning.

Uden sidestykke er der er tale om to bagere, som ikke er bange for bogstaveligt talt at give et ordentligt slag i bolledejen. De kan se tilbage på mange og lange arbejdsdage side om side, hvor de har knoklet for at følge med efterspørgslen, som særligt om sommeren har betydet kø uden for butikken.

Søndag var sidste åbningsdag i det populære bageri.

Et godt og spændende arbejdsliv

Direkte adspurgt om højdepunkterne fra et langt arbejdsliv, er det svært at fremhæve én ting frem for andet.

​- Bageriet har været i en konstant udvikling, og det har været spændende at tage del i. Det har været dejligt at opleve, hvordan bageriet har skabt en kundestrøm til området, siger Ove Klovnhøj.

Fælles for dem begge er en kærlighed til håndværket.

- Ingen kan lave noget godt af dårlige råvarer. Eksempelvis betyder det noget, at vores croissanter er smørbagte, siger Poul Bjerg.

Poul Bjerg har intet hastværk med at få solgt ejendommen.

Alt godt har en ende

Nu venter der et fuldt fortjent otium for begge bagere, hvor der skal være tid til at nyde deres respektive familier. Det er endnu uvist, hvad der skal ske med ejendommen og grunden, der også tæller parkeringsplads og et hus.

- Der er økonomisk ro på huset, så vi har ikke travlt med at få solgt det, siger Poul Bjerg og tilføjer, at han er åben over for forslag til fremtidig brug.

Siden 1952 har Poul Bjergs forældre drevet bageri og restaurant på adressen centralt i Hune.

- Om der skal være bageri, cafe, tøjbutik, beboelse eller om man ønsker at rive bygningen ned, vil jeg lade være helt op til den eller dem, der overtager. Er der en entreprenør, som kan se mulighederne, er jeg åben for alt, siger Poul Bjerg, der ikke vil afvise, at han også vil fortsætte med at slå brød op, og at makkerskabet med Ove vil fortsætte, selv om de nu ikke længere skal mødes i bageriet.

- Jeg får nok svært ved at undvære vores rugbrød, men så kan Ove og jeg mødes heroppe og bage til egen husholdning og drikke en kop kaffe, mens brødet er i ovnen, siger Poul Bjerg.