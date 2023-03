Danmarks bedste badehotel ligger i Nordjylland

SLETTESTRAND:Indehaver af Hotel Nor, Anne Carstensen, befandt sig i Tyskland, da nyheden om, at hotellet kan smykke sig med titlen som Danmarks bedste badehotel, tikkede ind.

- Vi er glade, men der kommer ikke bobler på bordet i dag, for lige nu er vi i Tyskland, siger Anne Carstensen.

Sammen med sin bedre halvdel, Jan Middelboe, driver hun Hotel Nor, som er højt beliggende på en højderyg med en imponerende udsigt over Jammerbugten.

Hvert år kårer den privatejede turistvirksomhed, OpdagDanmark, landets bedste oplevelser inden for en række kategorier, hvor folk via sms og en gratis app kan stemme på deres favoritter og på den måde være med til at bestemme, hvor man finder landets bedste indenfor pågældende kategori.

Hotellet åbnede i 2019 efter en omfattende renovering. Foto: Henrik Bo

I år skulle de bedste badehoteller findes for sjette gang. Via hjemmesiden OpdagDanmark.dk var der mulighed for at afgive sin stemme på i alt 28 nominerede hoteller.

- Det her er nyt for os, det er første gang, vi har deltaget. Jeg fik en mail om, at nogle gæster havde nomineret os, og efterfølgende har vi forsøgt at få det promoveret, siger Anne Carstensen, der er taknemlig for alle dem, der har stemt på hotellet.

Hotellet råder over 23 værelser. Foto: Henrik Bo

I forbindelse med afstemningen opnåede Hotel Nor 1213 stemmer - skarpt forfulgt af Rødvig Kro og Badehotel, der fik 1068 stemmer.

Den fine placering har stor værdi for både hotellet og lokalområdet, og Anne Carstensen er hurtig til at tilskrive personalet æren.

- Vi har nogle fantastiske medarbejdere, og det her er i høj grad deres fortjeneste. Selvfølgelig er det os, der har skabt hotellet og rammerne, men personalet er eminent - både de unge og de ældre. Vi har unge, der har været med, siden hotellet startede, og som nu nærmest selv kan drive hotellet, siger Anne Carstensen.

I 2018 købte parret hotellet, som på det tidspunkt hed Sanden Bjerggaard, og efter en omfattende renovering genåbnede hotellet i juli 2019 under navnet Hotel Nor.

Alle badehoteller, der får mere end 250 stemmer, får nu nål på OpdagDanmarks kort over landets bedste oplevelser.