Margit og Kjeld giver en million kr. væk: - De har pengene inden jul

JAMMERBUGT:Lange aftener på sommerhusets terrasse ved Vesterhavet virker uendeligt langt væk her på årets mørkeste dage.

Men for ti udvalgte foreninger, kaster de penge, du brugte på ferien, nu lidt lys af sig.

I hvert fald hvis du bookede feriehus gennem Sol og Strand. Fonden bag udlejningsbureauet har nemlig lige uddelt en million kroner til velgørenhed.

Det er anden gang, de giver en del af overskuddet væk, men i år har de som noget nyt spurgt deres sommerhusejere, kunder og medarbejdere om, hvem de mente, skulle have pengene.

- Mange har ikke skrevet en specifik organisation, men har fx skrevet, at de gerne vil støtte børn i nød, fortæller Jens Stadum, der er formand for bestyrelsen i Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld.

- Det er helt nyt, at vi gør det på den her måde, så der har måske været lidt færre forslag, end vi regnede med - men vi har bestemt ikke haft besvær med at finde ti, og de har pengene her inden jul, siger en tilfreds bestyrelsesformand.

Fonden er opkaldt efter sommerhusfirmaets stiftere, der forrige år gav størstedelen af deres livsværk væk - for nu at uddele en del af overskuddet hvert år til velgørende formål.

- Det er skønt at tænke på, at de penge, der kommer ud af det, vi har skabt, gør godt gavn, sagde Margit Andersen til Nordjyske, da ægteparret annoncerede årets uddeling.

Hun startede Sol og Strand tilbage i 1979 sammen med sin mand, og de har gennem årene tjent gode penge på sommerhusudlejning.

- Vi har fået nok, så derfor vil vi hellere give det fremtidige overskud til dem, der har behov, forklarede Margit.

I sidste regnskabsår lød overskuddet på 12.652.000 kroner efter skat, samtidig har ejerne trukket 13 millioner ud i udbytte. Heraf går de 75 pct. altså til fonden.

De modtager hver 100.000 kroner Bedre Psykiatri ADHD-foreningen Angstforeningen Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade Det Kærlige Måltid Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI) Børnesagens Fællesråd Skyggebørn Læger Uden Grænser Den Danske Hyderabad Fond VIS MERE

En af de ti foreninger, der i år har fået 100.000 kroner af det overskud er Det Kærlige Måltid, hvor unge frivillige i Aalborg og Aarhus laver sunde, velsmagende måltider og bringer ud til familier, som er ramt af akut livstruende sygdom.

Det er en lille, relativt nystartet organisation, og det er ikke tilfældigt, at der ikke er mange store fisk blandt ti udvalgte.

- Intet ondt om de store nødhjælpsorganisationer, men der kan vores 100.000 kroner måske godt forsvinde i mængden. Der har vi valgt nogle med et mere begrænset budget, hvor de penge kommer til at gøre en væsentlig forskel, forklarer Jens Stadum.

Også næste år deler fonden en million kroner ud, mens det fra næste år igen er det planen, at donationerne vil stige.

- Vi har her i starten skulle bruge nogle penge på at konsolidere fonden og betale noget gæld til køb af aktierne i Sol og Strand af, men fra 2023 forventer vi at give et markant større beløb væk.

- Hvor meget er et markant større beløb?

- Det er svært at sige. Det afhænger jo af udbyttet.

- Er det dobbelt så mange penge som i år?

- Ja, det gætter vi da bestemt på. Men igen, vi kender jo ikke udbyttet på forhånd.