Den Kække Havfrue bliver til Den Muntre Gris

BLOKHUS:I forvejen turnerer Casper Nielsen rundt i Nordjylland med sin foodtruck "Den Muntre Gris".

Nu får trucken følgeskab af en restaurant.

31. marts slår Casper Nielsen nemlig dørene op til restaurant "Den Muntre Gris" i de lokaler, der tidligere husede "Den Kække Havfrue".

Restauranten får plads til sammenlagt omkring 90 spisende fordelt på pladser uden- og indenfor.

- Jeg er altid kommet meget i Blokhus, og jeg har arbejdet på det tidligere diskotek "Peter Wessel", og desuden har min morfar drevet grillbar i Blokhus, siger Casper Nielsen.

- Det er derfor en drøm, der går i opfyldelse, da jeg altid har drømt om at have en restaurant i Blokhus, siger han.

Strandvejen 8 er ejet af entreprenør og ejendomsudvikler Finn Jensen fra Hals og Orla Nielsen fra Hjallerup, som overtog ejendommen af Boligforeningen BAS ApS.

Som Nordjyske tidligere har skrevet, har de nye ejere dels købt ejendommen med det formål at forskønne området, dels at udleje de øvrige tomme lokaler til pop-up butikker.

Foreløbig har Casper Nielsen fået mulighed for at leje lokalerne frem til 25. august. Håbet er, at der er mulighed for at blive i Blokhus.

- Min drøm er, at vi kan finde et andet lejemål og fortsætte med at drive "Den Muntre Gris" i Blokhus, men det afhænger naturligvis af, om der er det potentiale, som vi forventer, siger Casper Nielsen.

- Vi ønsker at tilbyde god hjemmelavet mad til fornuftige priser, hvilket afspejles i vores menukort, hvor det dyreste vi har, er vores stjerneskud til 149 kroner.

Casper Nielsen oplyser, at der vil være åbent hver dag i ferieperioderne, mens der i øvrige perioder vil være åbent fra torsdag til og med søndag

Udover "Den Muntre Gris" driver Casper Nielsen "Caspers Pizza" på Østerbro i Aalborg.